Медианная зарплата рабочих в Петербурге достигла почти 85 тысяч рублей

Медиана предлагаемых зарплат для представителей рабочих профессий в Петербурге составила 84,9 тыс. рублей за январь 2026 года. Зарплатные предложения на рынке города за год увеличились на 9%, следует из отчета платформы Head Hunter.

Наиболее высокооплачиваемыми рабочими специалистами в начале года стали автослесари и автомеханики. Медианная зарплата в вакансиях для этих сотрудников достигла 149,7 тыс. рублей. В число лидеров по размеру оплаты труда также вошли сварщик НАКС с предложением от 315 тыс. рублей на руки и фрезеровщик — до 250 тыс. рублей.

Самые большие зарплаты по городу на рынке рабочих специальностей предлагают специалистам по заготовкам в ритейле, которым нужно будет готовить шашлык и гриль. Их ставка составляет примерно 361,8 рубля в час. Пекарям платят чуть меньше 323,6 рубля в час, а сборщикам заказов от 313,8 до 6000 рублей в час.

Стефания Барченкова