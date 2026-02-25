Лихачев рассказал Путину про кролика с имплантированной артерией

Глава Росатома Алексей Лихачев рассказал президенту России Владимиру Путину про кролика, которому в прошлом году имплантировали артерию с помощью биопринтинга. По его словам, кролик полностью здоров.

«Мы показывали кролика, у которого бедренная артерия вшита искусственная. Вот он жив-здоров, нашел себе подругу сердца»,— рассказал господин Лихачев во время доклада на Форуме будущих технологий.

Также глава Росатома представил Владимиру Путину идею создания биоинженерного сердца, выращенного по технологии биопринтинга из универсальных клеток. По словам господина Лихачева, таким образом ученые уже научились создавать кровеносные сосуды, а также функциональные и мышечные ткани. Источником импульсов для работы сердца должен стать радиоизотопный источник энергии на литий-ионных или литий-металлических батареях.

Владимир Путин во время выступления на Форуме будущих технологий поручил запустить программы популяризации биоэкономики. По его словам, потенциал технологии укрепит здоровье нации. Президент отметил, что необходимо ускорить появление жизненно важных разработок, включая искусственные ткани, сосуды и органы человека, и убрать бюрократические преграды на этом пути.