Вьетнам завлекает туристов

Туристические компании из Вьетнама в 2025 году увеличили рекламные вложения в привлечение российских клиентов в шесть раз, подсчитали в «Яндексе». Количество профильных рекламодателей из этой страны у платформы увеличилось на 26% за год. Преимущественно речь идет об отелях.

Направленные на россиян рекламные бюджеты вьетнамских отельеров увеличиваются в связи с ростом турпотока российских граждан в эту азиатскую страну. По данным Национального управления по туризму Вьетнама, в 2025 году россияне совершили 689,7 тыс. визитов в страну, что больше год к году на 196,9%. На долю граждан РФ пришлось 3,3% всего въездного турпотока. Для российского рынка Вьетнам одно из наиболее растущих направлений, что связано в том числе с массовым запуском в страну чартерных программ туроператоров.

Александра Мерцалова