Не ударили в снег лицом

На Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо отправились 13 российских спортсменов. Завоевать медаль удалось только ски-альпинисту Никите Филиппову. О результатах команды — в материале “Ъ”.

Никита Филиппов Одна из главных медальных надежд скромной по численности российской команды была связана со ски-альпинистом Никитой Филипповым. Его вид впервые вошел в программу Олимпийских игр.

В текущем сезоне россиянин дважды поднимался на пьедестал на этапах Кубка мира. На Олимпиаде он взял серебро, обойдя одного из главных фаворитов — француза Тибо Ансельме — и уступив только испанцу Ориолу Кардоне, другому явному претенденту на золото. Свою медаль Никита Филиппов назвал «исторической фигней» и «легендарной темой», хотя отметил, что главная цель еще не достигнута. Также спортсмен заявил о планах выступить на следующих Играх сразу в двух видах — ски-альпинизме и биатлоне.

Аделия Петросян Прошлой весной фигуристка Аделия Петросян получила травму паха, которая обострилась после Нового года. Из-за этих сложностей на Играх она выступила нормально, но побороться за подиум не смогла. В короткой программе фигуристка отказалась от тройного акселя и занимала по ее итогам промежуточное пятое место. В произвольной — выбрала программу с меньшим количеством элементов ультра-си, чем обычно, и к тому же с единственного четверного тулупа, который подводил ее на протяжении всего сезона, упала. В итоге Аделия Петросян заняла только шестое место, набрав 214,53 балла за два проката (72,79 + 141,64).

В микст-зоне фигуристка сказала, что ей стыдно за свое выступление. Также она заявила о намерении побороться за медаль на следующей Олимпиаде, ведь на этой «упустила свой шанс». После окончания турнира организаторы пригласили Аделию Петросян представить показательный номер. На гала-вечере она станцевала под песни Шакиры, а после мероприятия рассказала, что хочет научиться у иностранных соперниц получать удовольствие от проката независимо от результатов.

Петр Гуменник Шестое место на Олимпиаде занял и фигурист Петр Гуменник. Перед вылетом в Милан у него возникли проблемы с авторскими правами на музыку для короткой программы. Из-за этого форс-мажора спортсмену пришлось выступать под новую для себя композицию.

В первый соревновательный день получилось не все. Подвел стартовый каскад: четверной флип фигурист еле спас, а вместо запланированного тройного тулупа исполнил лишь двойной. Зато в произвольной программе Петр Гуменник блеснул, исполнив пять четверных прыжков. Да и вообще продемонстрировал удивительную стабильность, ведь в тот вечер падали практически все, даже главный претендент на золото американец Илья Малинин, который в итоге стал лишь восьмым. Итоговая шестая позиция была следствием в том числе довольно строгого судейства — казалось, чересчур строгого, даже если сделать скидку на околонулевой рейтинг Гуменника. Сам фигурист тем не менее был счастлив выступить на международной арене и выразил надежду, что совсем скоро это станет повседневностью. Прокат произвольной он назвал самым ярким впечатлением Олимпиады. «Впитывал по максимуму все впечатления. Я был немножко удивлен, думал, что, если сделаю все элементы чисто, меня будут переполнять эмоции. Но на самом деле я остался спокоен. Своим выступлением доволен. Сделал, что мог. К чему готовился, то и показал»,— сказал фигурист.

Савелий Коростелев На Играх в Италии лыжник Савелий Коростелев дважды останавливался в шаге от пьедестала. В скиатлоне он занял самое обидное четвертое место. До бронзы ему не хватило 1,5 секунды. В марафоне на 50 км россиянин стал пятым — правда, уже с солидным отставанием от призовой тройки. В других гонках — спринте и разделке на 10 км — он выступил куда скромнее.

Во многом результаты Савелия Коростелева можно объяснить отсутствием опыта — на международной арене он дебютировал в декабре прошлого года. После скиатлона лыжник говорил, что допустил ряд ошибок, которые лишили его медали. Свое выступление в марафоне он описал более красочно: «Убит! Хочется сейчас цитировать Александра Бублика (теннисиста, известного в том числе витиеватыми нецензурными выражениями на корте.— "Ъ")». По словам Коростелева, Олимпиада стала для него главным событием в жизни. Он также подчеркнул, что смог бы «зацепиться за медаль», если бы российских спортсменов допустили к мировым стартам на год раньше.

Дарья Непряева Лыжница Дарья Непряева, сестра олимпийской чемпионки 2022 года Натальи Непряевой (в замужестве — Терентьевой), на Играх выступила не так убедительно. Вообще, ее лучшим достижением могло бы стать 11-е место в марафоне, но россиянка была дисквалифицирована из-за нарушения правил при смене экипировки.

На пит-стопе спортсменка заехала не в свой бокс и продолжила гонку в лыжах немки Катарины Хенниг. Свою ошибку она осознала через несколько километров: «Я опускаю голову вниз и смотрю, что это не мои лыжи. Меня просто паника охватила. Я вообще не думаю о гонке, я думаю о том, что, скорее всего, меня снимут». После дисквалификации лучшим результатом Дарьи Непряевой стало 17-е место в скиатлоне.

Алена Крылова На 500-метровке шорт-трекистка Алена Крылова не смогла преодолеть квалификацию из-за падения на предпоследнем круге. При попытке обгона она зацепилась о конек польки Наталии Малишевской и не смогла удержать равновесие.

Череду падений спортсменка продолжила на дистанции 1000 м. Первый этап она прошла без особых проблем, а в четвертьфинале упала после контакта с китаянкой Ян Цзинру. Последняя была дисквалифицирована, а россиянка автоматически вышла в следующий раунд, который также завершился падением. В утешительном финале Алена Крылова заняла последнее место, став девятой в общем зачете.

Иван Посашков У шорт-трекиста Ивана Посашкова сложилась обратная ситуация: на дистанции 1000 м из-за контакта с китайским соперником Линь Сяоцзюнем дисквалифицировали его самого. Удачным нельзя назвать и его выступление на 1500 м. В четвертьфинале он стал пятым в своем забеге и не сумел квалифицироваться в следующий раунд.

«Это было круто. Не каждому же дано стать олимпийским чемпионом. Так что остается получать эмоции»,— поделился спортсмен своими впечатлениями с Okko.

Павел Репилов Олимпийская санно-бобслейная трасса была открыта в марте 2025 года, осенью там прошла международная тренировочная неделя. Российские спортсмены не приняли в ней участие, поскольку на тот момент не были допущены к мировым турнирам.

В состязании среди мужчин на одноместных санях Павел Репилов занял 14-е место. После первых двух попыток он располагался на 16-й строчке, однако ему удалось подняться на две позиции. Позднее он признался, что соревновался с травмой кисти, которая беспокоит его с начала сезона.

Дарья Олесик В женских соревнованиях одиночек Дарья Олесик, использовавшая сани бронзового призера Игр в Пекине Татьяны Ивановой, стала 13-й. Лучший результат она показала в последней, четвертой попытке, благодаря которой поднялась на одну строчку.

«Я очень довольна своим результатом и считаю его достойным для дебюта на Олимпийских играх. Я сделала огромный шаг вперед, когда оказалась в этой атмосфере»,— подытожила Олесик.

Семен Ефимов Горнолыжник Семен Ефимов в дисциплине слалом не сумел финишировать в первом заезде. Хоть он и не считался претендентом на подиум, во многом ему помешали обстоятельства.

Фото: EPA / KIMMO BRANDT / ТАСС Из-за сильного снегопада с дистанции сошли 50 из 96 спортсменов, в том числе и фавориты, например бразилец Лукас Пиньейру Бротен, который за несколько дней до этого принес Южной Америке первую медаль в истории зимних Олимпиад (он взял золото в гигантском слаломе). Обиднее всех, наверное, было норвежцу Атле Ли Макграту. Он с отрывом лидировал после первой попытки, прокатившись до того, как погода успела испортиться, однако второй заезд завалил и побрел в направлении леса, бросив лыжи в сторону.

Юлия Плешкова Горнолыжница Юлия Плешкова продемонстрировала примерно те же результаты, что и четыре года назад в Пекине: в скоростном спуске стала 22-й, в супергиганте — 19-й. Еще до закрытия Олимпиады в Италии спортсменка успела вернуться в Россию и победить на чемпионате страны.

Юлия Плешкова

Ксения Коржова На дистанции 3000 м, открывавшей программу конькобежного спорта на Играх, чемпионка России в трех разных дисциплинах Ксения Коржова заняла 12-е место.

«Это ни с чем не сравнить. Очень крутая поддержка. Мне все понравилось. Думаю, можно гордиться дебютом. Всегда улыбайтесь и будьте счастливы»,— сказала Коржова на видео, опубликованном в Telegram-канале Союза конькобежцев России.

Анастасия Семенова Конькобежка Анастасия Семенова не смогла квалифицироваться в финал масс-старта. В полуфинальном забеге она заняла девятое место, а в решающий раунд вышли те, кто попал в топ-8.

«Поездка на Олимпиаду стала для меня большим опытом… Естественно, потрясающее место, новые впечатления — мы ранее там не были. Это первая поездка в Италию во взрослом возрасте в роли спортсмена. Естественно, мы запоминали все, мотали на ус»,— отметила спортсменка.

Таисия Орлова