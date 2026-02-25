Утверждено задание на подготовку участка для строительства обхода Всеволожска

Комитет градостроительной политики Ленинградской области согласовал подготовку территории и проекта межевания территории для размещения автомобильной дороги «Обход Всеволожска» с подключением к КАД-2. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Проект планировки для строительства дороги «Обход Всеволожска»

Фото: Комитет градостроительной политики Ленобласти

Дирекция дорожного строительства выступила инициатором подготовки документов. На это отвели два года. Согласно проекту, протяженность дороги составит около 5,5 км.

«Сегодня значительная часть транзита проходит через центр Всеволожска. В часы пик это пробки, перегруженные перекрестки и лишний поток машин у жилых домов. Обход позволит вывести сквозное движение за пределы городской застройки, разгрузить центр — и все это с выходом на КАД-2»,— подчеркнул вице-губернатор Евгений Барановский.

Татьяна Титаева