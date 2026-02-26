Кибератаки на российские компании стали интенсивнее в 2025 году

К концу 2025 года количество заражений российских компаний вредоносными программами сократилось на 45% по сравнению с четвертым кварталом 2024 года, до 836 тыс., подсчитали в Solar 4RAYS. Эксперты связывают это с сезонностью: к концу года хакеры снижают активность, разрабатывая новые модификации для атак в следующем году.

Всего за год зафиксировано 9,3 млн случаев заражений в 38,5 тыс. организаций. В среднем на компанию пришлось 242 инцидента. При этом среднее число атак на одну компанию выросло на 51%, до 158, что говорит об интенсификации киберугроз.

Наиболее атакуемыми стали ТЭК (рост заражений в 20 раз), здравоохранение (втрое) и промышленность (вдвое). Промышленность, по данным Positive Technologies, особенно привлекает злоумышленников. Для хактивистов это дает возможность нанести максимальный ущерб, а для финансово мотивированных групп — повышает шансы на выплату выкупа, поясняет аналитик Валерия Беседина.

В «Ростехе» отмечают, что серьезных последствий атак удается избежать благодаря системам защиты. Однако ущерб у других компаний «может достигать десятков миллионов рублей», говорит руководитель направления ИБ госкорпорации Игорь Каландадзе. Расходы на информационную безопасность растут в среднем на 15–20% в год. В отдельных случаях, после серьезных инцидентов, бюджеты увеличивались на 300–400%.

