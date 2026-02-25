Женский манекен, перфоратор и 2 млн рублей: какие вещи забывали в метро Петербурга

Пассажиры метрополитена Санкт-Петербурга, помимо телефонов и пакетов, забывают в подземке и более необычные вещи. Среди них перфоратор, женский манекен и 2 млн рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу петербургского метро.

Фото: Виктория Поликарпова, Коммерсантъ

На станциях и в вагонах также забывали ларь со свежепойманной рыбой, детскую коляску, кресло-туалет. Среди потерянных вещей также были огнетушитель, верхняя часть манекена женщины и барабан.

Сотрудники петербургского метро однажды нашли 2 млн рублей, чемодан с товарами для взрослых. Кто-то умудрялся оставить зубные протезы.

Татьяна Титаева