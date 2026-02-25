Вэнс заявил о прогрессе в переговорах с Россией и Украиной

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил достижение прогресса в переговорах по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты ведут переговоры как с российской, так и с украинской сторонами, и намерены продолжать дипломатические усилия.

Джей Ди Вэнс

Фото: Nathan Howard / Reuters

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Решение этого вопроса заключается в продолжении дипломатических усилий»,— заявил господин Вэнс в интервью телеканалу Fox News. Он добавил, что президент США Дональд Трамп смотрит на перспективы завершения военных действий с оптимизмом. По словам вице-президента, задача непростая, однако есть надежда, что стороны смогут найти взаимоприемлемые решения.

17–18 февраля в Женеве прошел очередной раунд переговоров с участием России, Украины и США. Глава российской делегации Владимир Мединский анонсировал новую встречу в ближайшее время, а советник национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отметил прогресс в диалоге.