Минтруд предложил расширить перечень профессий для альтернативной службы

Минтруд разработал проект приказа, актуализирующий список профессий и организаций для прохождения альтернативной гражданской службы (АГС) в 2026 году. Документ размещен для общественного обсуждения, которое продлится до 12 марта, сообщила пресс-служба министерства.

В новый перечень вошли 363 профессии, количество организаций увеличилось с 1 798 до 1 927. Также расширен список предприятий для представителей малочисленных народов России с учетом их традиционного образа жизни.

Актуализация связана с введением обновленного Общероссийского классификатора профессий. Многие позиции, ранее присутствовавшие в виде укрупненных групп, теперь детализированы. «Например, количество врачебных специализаций увеличилось более чем в три раза, в перечень были добавлены профессии "травматолог-ортопед", "невролог", "офтальмолог" и другие»,— пояснили в министерстве.

Перечень утверждается ежегодно на основе предложений федеральных и региональных властей. Данные о численности граждан, выбравших АГС, предоставляет Минобороны. Роструд на их основе формирует план направления и подбирает рабочие места. По прибытии с гражданином заключается трудовой договор.