На реновацию ЗАТО в Мурманской области направят почти 32 млрд рублей

В Мурманской области согласовали программу реновации закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) и гарнизонов в Мурманской области на 2027–2030 годы, сообщило министерство информационной политики региона. Общий объем финансирования на этот период составит 31,8 млрд рублей.

Средства пойдут на капитальный ремонт школ, учреждений культуры и спорта, а также обновление более 300 многоквартирных домов. Программа предусматривает строительство спортивных объектов, ремонт дорог и благоустройство общественных территорий в населенных пунктах, где проживают военнослужащие и их семьи.

Отдельный блок работ будет реализован по линии Министерства обороны. Он включает обустройство военных городков, возведение объектов специализированного жилищного фонда и культурно-досуговых центров. Реновация ЗАТО в Мурманской области ведется с 2021 года и охватывает 26 населенных пунктов. На предыдущий этап с 2024 по 2026 годы выделили 39,3 млрд рублей консолидированного финансирования.

Татьяна Титаева