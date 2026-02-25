Число коррупционных преступлений в Свердловской области выросло на треть за год

Число преступлений коррупционной направленности в Свердловской области увеличилось на 35,8% в 2025 году, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Число преступлений экономической направленности выросло на 7,9%.

В общем число преступления снизилось на 7,9%, их число составляет 44,7 тыс. К категории небольшой тяжести относятся 44,9 % преступлений, а 32,5 % являются тяжкими или особо тяжкими.

С использованием информационно-коммуникационных технологий совершили 32,3% всех преступлений — это на 17% меньше, чем в 2024 году. Число преступлений с пластиковыми картами снизилось на 70% и составило 794.

Из преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий 40,4 % составили мошенничества, 38,5 % — незаконный оборот наркотиков, 9,6 % – кражи. 13,6% преступлений совершили в отношении пенсионеров по старости, а 1,4% — в отношении несовершеннолетних.

Путем мошенничества совершено 33% хищений, грабежа – 2,1%, разбоя – 0,4%. Число мошенничеств снизилось на 17,6%, разбоев – на 2 %, краж — на 8,2%, а грабежей — на 6,4%.

Анна Капустина