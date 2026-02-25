Хождение по наукам

25 февраля президент России Владимир Путин приехал на Форум будущих технологий в Центре международной торговли в Москве и по традиции обошел выставку этих технологий, а затем участвовал в пленарном заседании и в закрытой почему-то встрече с учеными. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников разбирался, какие технологии оказались будущими, а какие — прошлыми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин после выставки не замедлил

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин после выставки не замедлил

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Выставка была посвящена будущим технологиям, как и весь форум, так что ни о чем другом и разговора, казалось, быть не могло.

— У нас, по вашему поручению, в прошлом году был утвержден национальный проект по биоэкономике...— начал было у своего стенда министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Он хотел, быть может, рассказать про портативный прибор для чтения генетического кода «Нанопорус». Но просто не успел.

— Это что, вместо какао?..— рванулся президент к другому экспонату.

Действительно, речь шла о биотехнологическом аналоге какао-масла.

— Да, это то, что мы можем производить, не выращивая,— мгновенно сориентировался Антон Алиханов.

Звучало заманчиво. Просто, честно говоря, мечта. Сразу обо всем.

— В нашей стране какао-бобы не растут,— пояснял Антон Алиханов,— и вообще, в принципе, они растут не в большом количестве стран... Мы можем стать независимыми (хотя бы от стран, где растут какао-бобы.— А. К.), производить через специальные клетки ферменты без заводов по экстракции масла, без элеваторов...

— Попробовали? — с сомнением поднял президент емкость с аналогом.

— Владимир Владимирович, мы не успели пока в Роспотребнадзоре зарегистрировать продукт,— признался Антон Алиханов,— но в следующем году... к концу следующего года будет готовый продукт! Мы сможем себя полностью заместить и отвязать от зависимости от импортных поставок!

И кого же он имел в виду?

Теперь Антон Алиханов все-таки прорвался к прибору для чтения генетического кода.

— Если старые образцы,— пояснял Антон Алиханов,— расшифровывали где-то 300 участков нуклеотидов, то сейчас до двух миллионов!..

Это производило впечатление в том числе, кажется, и на господина Путина.

— То есть, по сути, мы можем очень быстро изучать...— добавил министр.— В том числе вирусы различные, какие-то патогенные образцы... И конечно, они очень сильно будут востребованы в криминалистике, в сельском хозяйстве...

Следующим был стенд Курчатовского института, то есть тут Владимира Путина встретил Михаил Ковальчук.

— Нам сложно освоить страну естественным путем, к которому все привыкли. У нас мало людей, раз...— начинал он.

— Зато какие люди!..— успевал вставить господин Путин.

Михаил Ковальчук рассеянно кивал: мешающие детали сбивали его с мысли.

— И второе,— продолжал он,— очень сложные географические условия... И вот мы трубы тянем, провода для того, чтобы поселить кого-нибудь... А можно сделать по-другому. Вот мы сделали проект биоэкопоселения. Это поселок, до тысячи человек, полностью автономный... Например, можно его поставить, например, в лесах, там, в Сибири, или там, в Корее, допустим... В любое место, где есть, скажем, древесные отходы... Потому что на них все построено... Плюс навоз можно использовать... Всюду, где есть биомасса, можно ставить такие поселки. Потому что наша штука, обрабатывая биомассу, обеспечивает полностью замкнутый цикл жизни, позволяет, условно говоря, выращивать новые деревья, вести сельское хозяйство... Обрабатывать отходы, превращая их в энергию, в биотопливо!..

Владимир Путин проявлял, кажется, некоторые признаки нетерпения, хоть и глядел на Михаила Ковальчука чрезвычайно благосклонно, а тот, как обычно, начинал издалека:

— То есть я вам скажу, что вот деревообработку в 50-х годах товарищ Сталин запустил, и у нас работали десятки заводов!.. Дерево перерабатывали в глюкозу сначала, а потом либо в спирт, либо дальше в аминокислоты, кормовые добавки... А в 60-х годах у нас работал крупнейший в мире, первый в мире завод, который нефть перерабатывал в кормовой белок!..

И тут уж господин Путин перестал торопиться.

— И мы продавали 1,5 млн тонн кормового белка на весь мир!..— сообщил Михаил Ковальчук.— Мы были единственным производителем! Это было в 50-е годы, поэтому нам надо просто вернуться к этому на новом уровне!

Возражений никаких, судя по виду Владимира Путина, не было.

Правда, уже не очень понятно было, форум это будущих или прошлых технологий.

А Михаил Ковальчук переключился на рассказ об атомной станции малой мощности, которая будет обеспечивать работу таких биоэкопоселков.

— Вот станция, вот она стоит, она работает! — демонстрировал макет Михаил Ковальчук.— Заводской готовности!

— Как быстро ее можно сделать? — интересовался господин Путин, и даже, может, не для приличия.

В остальном Михаил Ковальчук ведь уже покорил его своими рассказами, причем давно и бесповоротно.

— Это зависит от решения...— никуда не торопился президент Курчатовского института.— Я вам скажу... Эта станция была готова в советское время к постановке на Чукотке, все было решено!.. Но Советский Союз рухнул...

— А сейчас-то как быстро можно сделать? — не успокаивался господин Путин.

— На самом деле, если будет принято решение, мы найдем возможность сделать это очень быстро...

— Это сколько?.. Месяц?.. Сколько?.. Нет, не отвечает! — разводил руками президент.

Похоже, Михаил Ковальчук слишком хорошо все понимал и просто опасался, что ему-то как раз придется потом отвечать за свои слова.

— Я вам скажу так...— решился он.— Мы «Токамак» в советское время делали... Решили, что через год работать будет «Токамак»... Сделали... Сегодня 26-й год, и я не могу получить экспертизу (Но разве только в этом проблема «Токамака»? — А. К.)... Поэтому, если будет правильное решение, мы за год сделаем все, что надо!

— За год! — обрадовался Владимир Путин конкретному сроку.

— За год, за полтора...— сразу уточнил Михаил Ковальчук.— За срок, понимаете?! Если будет правильное решение, то есть крыша будет, мы сразу сделаем проект!

— Будет крыша,— пообещал господин Путин.

— И вот на Луну мы делаем станцию на базе этой! — расцвел Михаил Ковальчук.— По вашему поручению! На Луне есть одна проблема... Здесь (Он обвел рукой пространство выставки.— А. К.) почему чайник остывает? Это же все хорошо знают! Потому что воздух!.. Молекулы нагреваются, улетают, и чайник остывает... А на Луне-то воздуха нет!.. Там стоит, допустим, реактор... Он раскаляется и расплавляется... Там же тепло нельзя отвести конвекционным путем... Там только излучение...

Он еще успел рассказать, как устроены казино в Лас-Вегасе...

— Миша, спасибо тебе! — от души поблагодарил Владимир Путин человека, которого, похоже, действительно рад был видеть, и хотел перейти к стенду Вероники Скворцовой, но не смог.

— Вот еще эта штука очень важная! — воскликнул Михаил Ковальчук.— Одно слово!.. Извините меня... Это очень важная штука!.. Это водоросли... Эти водоросли имеют фотосинтез на порядок быстрее, чем растения!..

Владимир Путин вернулся к Михаилу Ковальчуку.

— То есть они,— благодарно откликнулся тот,— усваивают солнечный свет и углекислый газ в огромном количестве и быстро растут!.. Значит, из них возникает несколько моментов...

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Не все участники пленарного заседания дождались Владимира Путина

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Не все участники пленарного заседания дождались Владимира Путина

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Но все когда-нибудь кончается, даже рассказ Михаила Ковальчука. Что ж, в конце концов пришла очередь Вероники Скворцовой и Федерального медико-биологического агентства. Она рассказывала прежде всего о первой в мире вакцине против аллергии на пыльцу березы и сходных аллергенов (яблоко, персик, то есть косточкосодержащих, а также на арахис, сою). На то, от чего жизнь миллионов людей превращается в ад на несколько недель в году или на всю жизнь.

Новая вакцина — это всего три—пять инъекций.

— Мы в конце 2024 года говорили о завершении доклинических исследований,— пояснила госпожа Скворцова.— Основной этап клинических исследований завершен в прошлом году. Несмотря на то что был очень аномальный и высокий период цветения в 2025 году и плотность полевых частиц в пять раз превышала сезонный уровень, 25% привитых вообще не имели признаков аллергии, у всех остальных интенсивность была снижена в шесть раз... Ни у одного не было выявлено тяжелых волн... Мы подали уже в конце прошлого года на временную регистрацию на новую вакцину...

Я, как отец почти четырехлетнего ребенка, у которого обнаружена именно эта аллергия, оценил. Может, и не надо будет все время таскать в кармане шприц с эпипеном.

Вероника Скворцова рассказывала про вакцину от одного из видов рака, о системе придания чувствительности протезам, про методику устранения фантомных болей...

Это все стоило услышать.

На следующем стенде было сказано про «теплицу, которая за счет контроля температуры, света, влажности может добиваться не одного-двух урожая в год, а трех—шести». Ну допустим.

Но что уж тут: возле следующих стендов не стоял Михаил Ковальчук, и господин Путин постепенно терял, кажется, интерес к происходящему и не задавал уже никаких вопросов. В последний раз перед тем, как покинуть выставку, он оживился возле стенда с презентацией жидко-солевых реакторов атомной энергетики четвертого поколения, о которых рассказывал глава «Росатома» Алексей Лихачев. Но и тут российский президент не задал ни одного вопроса.

— В чем главная особенность такого реактора? — сам уже спрашивал себя господин Лихачев.— У него нет понятия топлива в обычном понимании! Это раствор солей самых опасных отходов. Это и нептуния, и америция, и кюри... Растворы солей являются, собственно, топливом, дают огромную, до 700 градусов, температуру!.. К слову сказать, теплоотдача кюри в тысячу раз выше, чем плутония... Ну вот они и являются источником того тепла, которое будет давать электричество... Таким образом, жидко-солевой реактор — это одновременно и мусорщик-сжигатель, и наработчик, в данном случае плутония-238, и его коэффициент полезного действия будет примерно на 20% выше, чем существующих ядерных технологий... Отсутствует как таковое понятие ТВЭЛов, а значит, нет ни фабрикации, ни отработавшего ядерного топлива, и давления не существует... Поэтому любая авария, образно говоря, похожая на Фукусиму или Чернобыль, теоретически невозможна! В случае выхода за пределы реактора соль просто застывает!

Ну тут уже у меня появился вопрос, но и его Алексей Лихачев задал сам:

— Можете спросить, почему раньше не делали... Не было соответствующих материалов! Очень коррозийная, агрессивная среда... И был разработан специальный сплав, который позволяет удерживать растворы топлива, соответственно, в реакторной зоне...

Не такие это были совсем уж новые проекты, если на то пошло, но и не такие уж старые.

В общем, можно считать, что организаторы с выставкой справились.

— Используя законы, мудрость природы, раскрывая ее огромный созидательный потенциал, ученые, производственники создают решения для жизни, здоровья, для активного долголетия,— через несколько минут говорил на пленарной сессии Форума будущих технологий господин Путин.— Это и полезные продукты питания, правда, качественные продукты питания все полезны... И витамины, добавки, вакцины, что важно, очень бы хотелось, и Вероника Игоревна (госпожа Скворцова.— А. К.) обещает мне каждый год, что вот-вот будут такие вакцины... Нет у нас здесь, к сожалению, министра здравоохранения (Михаил Мурашко был, по всем признакам, в Госдуме.— А. К.), там еще есть процесс сертификации, всяких уточнений, надеюсь, что никакие бюрократические препятствия не возникнут для того, чтобы эти очень важные вещи для здоровья человека, людей появлялись как можно быстрее.

А они возникнут, конечно же.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Модератор со сцены поднимал вице-премьера Дмитрия Чернышенко в зале, и это было не гуманно: сломанная нога еще давала о себе знать

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Модератор со сцены поднимал вице-премьера Дмитрия Чернышенко в зале, и это было не гуманно: сломанная нога еще давала о себе знать

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ничего, через год выставка обязательно повторится, и про это снова можно будет рассказать.

— Широкий спектр применения биотехнологий и в промышленности, где вместо химических реагентов используются естественные микроорганизмы, другие живые системы,— продолжал Владимир Путин.— Они служат катализаторами сложных технологических процессов, запускают замкнутые циклы, когда отходы одного производства становятся сырьем для другого. Михаил Валентинович Ковальчук мне постоянно, в течение многих лет об этом рассказывает (вот оно как.— А. К.), я ему за это очень благодарен. Применяются в биоэнергетике, в решении экологических задач, в сельском хозяйстве, повышают плодородие земли, помогают в защите растений, в очистке воды, почвы и воздуха. После очистки, смотрю, рыбки там плавают, которые требуют хорошей чистой воды, все получается...

На стенде прежде всего, в видеопрезентации.

— В этой связи предлагаю создать в субъектах федерации, на базе университетов и научных институтов широкую сеть центров инженерных разработок в интересах биоэкономики,— заявил российский президент.— Предлагаю создать при вузах, университетах новые передовые инженерные школы, а также расширить на эти направления образовательный проект «Профессионалитет»...

Видимо, ему хочется и правда в следующий раз увидеть что-то новое.

У Владимира Путина в кулуарах еще была запланирована отдельная встреча с учеными, куда заспешили и несколько членов правительства, и главы компаний, что выглядело более или менее обещающе.

А основная часть участников форума заспешила к выходу, где все выглядело просто-таки многообещающе. То есть настоящий ажиотаж возник возле буфета, где открыли наконец раздачу, а не продажу вина в розлив, как говорится (обещали еще в три начать, но дотянули, конечно, до пяти). Четыре вида, не побоюсь этого слова, красного крымского и четыре вида белого крымского.

Двигались медленно, но верно, благодаря тому, что работали две буфетчицы. И одна очередь была заметно длиннее, чем другая. В чем же дело? А в том, что одна девушка наливала бокал-то до самых краев.

К другой были вопросы.

Андрей Колесников