Доходы краевого бюджета увеличат на 1,8 млрд руб. в этом году

В заксобрание Пермского края внесен законопроект об изменении бюджет на 2026-2028 годы. Согласно документу на этот год запланировано увеличение доходов краевого бюджета на 1,8 млрд руб. Как следует из пояснительной записки, большую часть суммы дополнительных доходов (1,4 млрд руб.) составит возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансферов бюджетными автономными и иными организациями.

В то же время предлагается сократить расходы в 2026 году на 28 млн руб.. на 2,7 млрд 2027 и на 166 млн руб. в 2027 году. Соответственно дефицит краевого бюджета уменьшится в этом году на 1,8 млрд руб., на 2,6 млрд руб. в следующем и на 166 млн руб. в 2028.