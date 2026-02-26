Новый игрок на базу

Возобновившееся в 2024 году после семилетнего простоя строительство базы обеспечивающего флота (БОФ) в морском торговом порту Усть-Луга снова приостановлено. «Росморпорт» в одностороннем порядке расторг договор с генподрядчиком ООО «Геолайн Технологии», которое занималась разработкой рабочей документации и строительными работами на объекте, и объявил новый конкурс. Таким образом, срок ввода в эксплуатацию БОФ сдвинулся на два года, а стоимость работ выросла на полмиллиарда рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

ФГУП «Росморпорт» начал поиск нового подрядчика для выполнения работ по созданию базы обеспечивающего флота (БОФ) в морском торговом порту Усть-Луга. Соответствующий конкурс с начальной ценой контракта 1,71 млрд рублей, опубликован на сайте ЕИС Госзакупки.

Согласно техзаданию, потенциальный исполнитель должен будет выполнить полный комплекс работ, включая обследование текущего состояния объекта, внесение изменений в проектную документацию и ее повторное согласование, разработку рабочей документации, а также строительно-монтажные работы. Подрядчик займется реконструкцией старых и возведением новых зданий и сооружений, а также устройством инженерных сетей и монтажом оборудования. Площадь базы — около 11 га. Срок выполнения работ по контракту — до 30 июня 2028 года.

Строящийся объект в порту Усть-Луга предназначен для стоянки и обслуживания судов портового флота (буксиров, лоцманских судов, нефтесборщиков, бонопостановщиков), сбора и обезвреживания отходов с судов, заходящих в морской порт Усть-Луга, а также мониторинга и ликвидации разливов нефтепродуктов.

В декабре 2023 года тендер на «достройку» БОФа стоимостью 1,7 млрд рублей выиграла компания «Геолайн» Андрея Мкртичяна. С января 2024 года на объекте велись подготовительные работы, а с июня подрядчик приступил к демонтажу имеющихся изношенных конструкций, а также к строительно-монтажным работам по возведению новых зданий. Готовность объекта в момент передачи подрядчику оценивалась в 60–70%. Однако состояние некоторых недостроенных сооружений за семь лет простоя ухудшилось. Срок исполнения контракта составлял 19 месяцев.

В апреле 2025 года работы по разработке рабочей документации и строительству БОФа были приостановлены в связи с планируемым расторжением договора подряда. В мае Росморпорт разорвал контракт с «Геолайн», а в декабре ФАС внесла фирму в реестр недобросовестных поставщиков.

В «Росморпорте» и компании «Геолайн» на момент публикации заметки не ответили на вопросы «Ъ Северо-Запад».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Геолайн» зарегистрировано в Москве 1 февраля 2011 года. В качестве единственного учредителя общества указан Андрей Мкртичян. Согласно финансовой отчетности компании, ее выручка в 2024 году по сравнению с 2023 годом снизилась на 64%: с 11,7 млрд рублей до 4,2 млрд руб. Чистая прибыль компании составила 127 млн рублей против 348 млн рублей годом ранее.

Активное строительство БОФ началось в 2012 году генподрядчиком ОАО «Промышленно-строительное товарищество» (ПСТ). Проектную документацию разработало ЗАО «ГТ "Морстрой"». За пять лет были выполнены основные строительно-монтажные работы по возведению зданий и сооружений, а также произведена часть работ по устройству инженерных сетей и оборудования.

В конце октября 2016 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал ПСТ банкротом. В начале 2017 года все работы на объекте прекратились, а госконтракт с генподрядчиком расторгли.

В 2019 году «Росморпорт» заключил с ООО «НПК "МортрансНИИпроект"» договор на разработку проектной документации для завершения строительства. В январе 2022 года проект получил в ФАУ «Главгосэкспертиза» положительное заключение.

После «Росморпорт» неоднократно проводил тендеры по поиску подрядчика на «достройку» БОФ, но все они признавались несостоявшимися.

Владимир Колодчук