По порядку рассчитайсь

Центризбирком (ЦИК) утвердил 25 февраля новый порядок учета избирателей. Он синхронизирован с возможностями новой цифровой платформы ГАС «Выборы» и предполагает переход к централизованной системе регистрации граждан, имеющих право голоса. Прямое взаимодействие с федеральными базами данных ускорит процессы уточнения информации и позволит повысить доверие к избирательной системе, рассчитывают в ЦИКе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

ЦИК в среду утвердил принципиально новое положение о государственной системе регистрации избирателей. Старое, напомнил участникам заседания член комиссии Константин Мазуревский, принималось еще в 1997 году и, несмотря на многочисленные изменения, представляет «другую технологическую эпоху». Между тем с начала этого года введена в эксплуатацию цифровая платформа ГАС «Выборы» 2.0, и это означает переход на централизованную архитектуру.

Новый документ полностью синхронизирован с возможностями цифровой платформы. В частности, объяснил господин Мазуревский, теперь передача данных не будет производиться «снизу вверх», то есть от глав местных администраций в территориальные избиркомы и потом через комиссии регионов в базу данных ЦИКа. Новый документ нормативно закрепляет прямое межведомственное взаимодействие: данные от МВД, Федеральной налоговой службы (ФНС) и из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния будут поступать в ЦИК непосредственно на федеральном уровне.

Обновления от МВД будут приходить не раз в месяц, как сейчас, а ежедневно.

Система электронного взаимодействия с МВД в режиме опытной эксплуатации тестируется в пяти пилотных регионах, обмен данных с Единым федеральным информационным регистром населения, который ведет ФНС,— в семи.

Одновременно сохраняется и старый порядок получения информации — через глав администраций: это повышает устойчивость системы и возможность перепроверки данных. Но централизованный канал становится основным для актуализации реестра.

Переход на новую систему позволит повысить актуальность данных об избирателях: в случае переезда или смены паспорта на уточнение данных в реестре понадобится несколько дней, а не месяцев. Также будет упрощен доступ к цифровым сервисам. В ЦИКе рассчитывают, что изменения положительно скажутся на процессе сопоставления данных из регистра избирателей с учетной записью гражданина на портале «Госуслуги» — а это, напомнил Константин Мазуревский, является одним из условий использования дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Константин Мазуревский выразил надежду на то, что нововведения позволят повысить доверие к избирательной системе.

Если раньше для проверки сведений об избирателях нужно было направлять запрос в местную администрацию, а там еще минимум десять дней могли ждать данные от соответствующих ведомств, то сейчас ответ на электронный запрос через систему межведомственного взаимодействия приходит максимум через четыре часа, поделилась с участниками заседания ЦИКа Валентина Дронова, председатель избирательной комиссии Тверской области, где проходило тестирование новой системы учета. Хорошо, что теперь такой опыт будет доступен коллегам во всех регионах, порадовалась она. А руководитель информационного центра Нижегородского облизбиркома Андрей Кайгородов рассказал, что преимущества новой системы там успели оценить в ходе сентябрьских выборов-2025: если раньше у избирателя возникали проблемы при подаче заявления на ДЭГ, то решить их удавалось в течение нескольких недель, а в ходе последней кампании это время сократилось до нескольких дней.

Согласно утвержденному ЦИКом документу, на основании данных из регистра формируются данные о численности избирателей, которые регулярно публикует ЦИК, составляются списки избирателей перед выборами, а также списки кандидатов в присяжные. Кроме того, в этой же системе проводится проверка персональных данных кандидатов и их представителей, будущих членов избирательных комиссий, граждан, жертвовавших средства в избирательные фонды, и даже проверка достоверности данных избирателей, поставивших свои подписи в поддержку кандидатов.

Анастасия Корня