Вот так вод

Имущество Лысьвенского водоканала вновь планируют сдать в концессию. Соответствующий документ размещен на сайте администрации. Водоканал находился в концессии до 2012 года, затем имущество через суд было возвращено в собственность муниципалитета и сейчас управляется учрежденным мэрией предприятием. Эксперты считают, что найти концессионера при действующем низком тарифе будет нелегко. Участники коммунального рынка тоже интереса к имуществу не проявляют, отмечая, что оно требует больших инвестиций.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Гречищев, Коммерсантъ Фото: Алексей Гречищев, Коммерсантъ

Администрация Лысьвы утвердила перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения в 2026 году. Среди прочих к концессии предлагаются объекты системы холодного водоснабжения и водоотведения Лысьвенского муниципального округа. Соответствующий документ опубликован на сайте местной администрации. Объявление о проведении торгов в отношении данного имущества пока в открытый доступ не выложено. В администрации Лысьвенского округа об условиях предполагаемого соглашения оперативно рассказать не смогли.

Напомним, водоканал Лысьвы в начале 2000-х уже находился в частном управлении. Имуществом управляла компания, подконтрольная матери тогда главы муниципалитета Сергея Рихтера. В итоге в отношении него было возбуждено уголовное дело о зло­употреблении полномочиями. Как установили следствие и суд, господин Рихтер совершил ряд незаконных действий по выводу объектов водоканала. В 2009 году он был осужден за это к четырем годам лишения свободы условно.

В 2011-м водоканал оказался в концессии у ООО «Лысьва-ТеплоСервис» на 30 лет, но местные власти через суд добились расторжения соглашения. Суд согласился, что общество допус­кало существенные нарушения концессионного соглашения, не вносило вовремя концессионную плату и не выполнило инвестиционную программу. В 2015 году «Лысьва-ТеплоСервис» было ликвидировано после банкротства.

Сейчас имущественный комплекс водоканала находится под управлением МКУ «Лысьвенский городской водоканал». По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия от продаж в 2024 году составила 165,87 млн руб., чистая прибыль — 26,23 млн руб. Чистые активы общества составляют 83,9 млн руб., основные средства — 70,6 млн руб.

Крупнейшим концессионером сетей водоснабжения и водоотведения в Пермском крае является ООО «Новогор-Прикамье». Под управлением общества и связанных с ним структур находятся водоканалы Перми и Березников. В 2010 году компания вела переговоры с администрацией Лысьвы о возможной аренде водоканала, но в итоге стороны к соглашению не пришли. В качестве одной из версий отказа от аренды называлась необходимость больших инвестиций в изношенные сети. Как сообщил «Ъ-Прикамье» собеседник, знакомый с планами «Новогор-Прикамье», на данный момент компания не заинтересована в получении лысьвенского водоканала в рамках концессии. «Несколько лет назад, действительно, были разговоры о возможной аренде, однако и тогда это было экономически невыгодно и неэффективно. С тех пор мало что изменилось, и вряд ли изменится в ближайшее время»,— пояснил источник.

Сегодня сети теплоснабжения и горячего водоснабжения Лысьвы находятся в концессии у пермского филиала ПАО «Т Плюс». Как рассказал «Ъ-Прикамье» знакомый с ситуацией источник, переговоров относительно концессии водоканала местные власти и представители общества не ведут. Собеседник отметил, что этот объект вряд ли заинтересует компанию. «Наиболее удачный для города вариант — передача водоканала под контроль краевых властей, как это было сделано в Чайковском»,— полагает он.

Депутат Законодательного собрания Андрей Кобелев, представляющий Лысьвенский округ, считает идею передачи водоканала в концессию верной. В то же время он полагает, что концессионера на это имущество будет найти нелегко. «Состояние водоканала, мягко скажем, плачевное,— отмечает он,— многие годы им фактически никто не занимался. При этом в Лысьве один из самых низких тарифов, но в него не включена инвестиционная надбавка, то есть ремонтировать имущество просто не на что». Депутат полагает, что без изменения тарифа имущество вряд ли заинтересует крупных игроков. Также он отметил высокую аварийность на объекте. «Конечно, если будут какие-то деньги из бюджета, ситуация может измениться»,— сказал господин Кобелев.

Бывший вице-премьер правительства Пермского края, курировавший сферу ЖКХ, Антон Удальев тоже полагает, что инвестора для водоканала администрации будет привлечь сложно. «Все зависит от уровня износа сетей,— рассказывает он.— Если он серьезный, как это часто бывает в муниципалитетах, то заключать концессионное соглашение — странная история. При этом нужно содержать не только сети, но и водозабор, а также биологические очистные сооружения. Для этого необходимо будет увеличивать тариф, что в нынешних условиях очень непросто».

Мария Сысоева