Ленобласть попросила внести ремонт аварийного Ладожского моста в федеральный план

Законодательное собрание Ленинградской области намерено обратиться к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину с просьбой включить реконструкцию Ладожского моста в Перечень мероприятий по дорожной деятельности на 2025–2030 годы. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба комитета по транспорту Ленобласти Фото: пресс-служба комитета по транспорту Ленобласти

В обращении депутаты делают акцент на социальной значимости переправы, ее аварийном состоянии и необходимости расширения проезжей части. Парламентарии просят выделить федеральное финансирование на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы.

Мост через Неву в районе Кировска был построен в 1983 году и имеет четыре полосы движения. Как отмечают в Заксобрании, его грузоподъемность и пропускная способность не соответствуют современным нагрузкам. Из-за интенсивного трафика разрушаются конструктивные элементы, включая разводной механизм. В 2024 году техническое состояние сооружения официально признано аварийным.

С 28 января 2026 года на мосту ведутся плановые работы по устранению дефектов, которые продлятся до 30 ноября. На время ремонта введены ограничения движения, что вызвало жалобы местных жителей, ежедневно ездящих на работу и учебу в Петербург, а также садоводов и туристов, посещающих музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда».

Стефания Барченкова