Переосмысление ручной росписи в новой коллекции «Хохлома» x Дима Логинов

Бренд «Хохлома» и дизайнер Дима Логинов сделали совместную интерьерную коллекцию «В саду Жар-птицы» и показали ее на ARTDOM-2026. В основе линейки — вазы, светильники, панно и столики, где хохломские узоры существуют не только на поверхности, но и внутри форм — например, роспись прячется на изнанке скульптурных ваз. Для Логинова, который работал с Cartier и VitrA, это первый опыт взаимодействия с русским промыслом. Рисунки создала художница фабрики «Хохломская роспись» Валентина Швецова, а расписали все мастера фабрики в Семенове (Нижегородская область) — причем вручную. По словам авторов, проект не цитирование традиции, а попытка показать, что ручная роспись может быть уместна в современном доме.

Фото: Хохлома х Дмитрий Логинов

Фото: Хохлома х Дмитрий Логинов

Фото: Хохлома х Дмитрий Логинов

Фото: Хохлома х Дмитрий Логинов

Фото: Хохлома х Дмитрий Логинов

Фото: Хохлома х Дмитрий Логинов

Фото: Хохлома х Дмитрий Логинов

Фото: Хохлома х Дмитрий Логинов

Фото: Хохлома х Дмитрий Логинов

Фото: Хохлома х Дмитрий Логинов

Фото: Хохлома х Дмитрий Логинов

Фото: Хохлома х Дмитрий Логинов

