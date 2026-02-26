В Черноземье 27 февраля ожидается холодная и пасмурная погода, до –5°C

В пятницу, 27 февраля, жителей Черноземья ожидает холодная и преимущественно пасмурная погода, без осадков. Температура будет варьироваться от –5°C до +2°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура воздуха составит 0°C, днем будет +2°C, вечером опустится до –1°C, а ночью — до –5°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже температура будет варьироваться от –4°C до 0°C, а порывы ветра до 2 м/с.

В Курске температура составит от –1°C до +2°C. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит –2°C, днем будет +1°C, вечером опустится до –1°C, а ночью вернется к показателю –2°C. Ветер с порывами до 3 м/с.

В Орле утром температура составит –2°C, днем будет +1°C, вечером опустится до 0°C, а ночью — до –1°C. Ветер — до 6 м/с.

В Тамбове утром температура составит –3°C, днем поднимется до 0°C, вечером опустится до –3°C, а ночью — до –4°C. Ветер с порывами до 3 м/с.

Алина Морозова