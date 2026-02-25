Администрацию Перми покидает вице-мэр

Заместитель главы администрации Перми Алексей Синев уходит с поста, сообщает газеты «Звезда» со ссылкой на свои источники. По данным издания, господин Синев уже написал заявление об увольнении и прекратит работу в администрации города 2 марта. Должность замглавы администрации в качестве и.о. займет начальник департамента градостроительства и архитектуры Анна Лебедева.

Напомним, Алексей Синев трудоустроился в мэрию в феврале прошлого года. Он сменил на посту Ольгу Андрианову, которая возглавила Пермский муниципальный округ. В мэрии он курировал имущественные и земельные вопросы. До работы в администрации города господин Синев занимал пост замгендиректора АО «Газпром газораспределение Пермь».