Юрий Клочков назначен ректором ТИУ

Юрий Клочков назначен ректором Тюменского индустриального университета (ТИУ), сообщили в пресс-службе учебного заведения. С начала 2024 года он находился в статусе и. о. ректора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт ТИУ Фото: сайт ТИУ

«Министерство науки и высшего образования РФ утвердило в должности ректора Тюменского индустриального университета Юрия Клочкова»,— указано на сайте вуза.

Юрий Клочков работает в системе высшего образования 20 лет и имеет научную степень доктора технических наук. Он окончил Самарский государственный университет путей сообщения. Ранее работал в должности проректора по научно-организационной деятельности Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ).

В 2024 году пост ректора ТИУ покинула Вероника Ефремова, которая находилась в этой должности с 2019 года. Она перешла на работу в правительство Тюменской области, возглавив департамент образования.

Анна Капустина