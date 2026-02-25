В Ульяновске тестируют электробус «Сириус»

В Ульяновск совершил первый пробный рейс электробус «Сириус». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Первый пробный рейс электротранспорт выполнил без пассажиров по улицам Заволжского района, следуя по автобусному маршруту №65. Замеры показали высокую энергоэффективность: на 10 км пути уходит около 4% заряда. В МКУ «Организатор пассажирских перевозок» отметили, что заявленные производителем 200 км запаса хода электробус способен пройти без проблем даже зимой при полностью включенном отоплении.

Следующим этапом обкатки станут тестовые заезды через Волгу. Запас хода позволяет рассчитывать, что электробус сможет уверенно доезжать до транспортных развязок «Пушкаревское кольцо» и «Октябрьская». После оформления документов электробус планируют испытывать на маршруте от Верхней террасы до Дамбы и обратно. В качестве основы рассматривают маршрут №14м, по которому ранее уже работали троллейбусы с автономным ходом. Расчеты показывают, что автономного хода должно хватить на полный рабочий день — пять рейсов, каждый — до 40 км

Низкопольный «Сириус» рассчитан на перевозку до 107 пассажиров (37 посадочных мест). Полное восстановление заряда батарей выполняется ночью. В МУП «Ульяновскэлектротранс» отметили, что аккумуляторы адаптированы к температурам от 40 до +40 °C.

Андрей Сазонов