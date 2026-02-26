Помещения стоматологической поликлиники продают в Белгороде за 56 млн

Министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области выставило на аукцион единым лотом три помещения стоматологической поликлиники и специализированное оборудование. Объекты расположены в облцентре на улице Щорса, 46. Начальная цена — 56,3 млн руб. Это следует из документации тендера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Лот включает три нежилых помещения площадью 915,8 кв. м, 56,8 кв. м и 25,8 кв. м, а также 157 единиц движимого имущества, в том числе стоматологического оборудования и оргтехники. Согласно условиям приватизации, до 21 июня 2045-го объекты обременены договором безвозмездного пользования с ООО «Семейная стоматология», заключенным 22 июня 2020 года. Отмечается, что в течение пяти лет после перехода права собственности недвижимость должна сохранять социально-культурное назначение.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Семейная стоматология» зарегистрировано в январе 2020 года в Белгороде. Основной вид деятельности — стоматологическая практика. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Директор — Андрей Перязев. 49% долей компании принадлежат Александре Овчинниковой, 40% — Ларисе Трубиной, 11% — Татьяне Власовой. За 2025 год выручка стоматологии составила 222 млн руб., чистая прибыль — 12 млн руб.

Шаг аукциона — 563,4 тыс. руб., размер задатка — 5,6 млн руб. Подавать заявки на аукцион можно до 17 марта, итоги подведут 20-го.

Как сообщало местное издание «Фонарь», «Семейная стоматология» с 2020 года размещается в здании, где прежде находилось ОГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №2» (сейчас учреждение расположено на улице Ватутина, 1а). По данным издания, переезд поликлиники может быть связан с тем, что одна из совладелиц частной клиники Александра Овчинникова является женой Ивана Овчинникова — депутата облдумы от «Единой России» и главного врача ОГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №1».

Кабира Гасанова