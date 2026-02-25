Молочный завод в Кингисеппе переоборудовали под производство пива

На бывшем молокозаводе в Кингисеппе запустят пивоварню: реконструкцию объекта на проспекте Карла Маркса, 62, завершила компания «Дельта», являющаяся дочерним предприятием «Василеостровской пивоварни». Как сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области, Госстройнадзор уже выдал разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Площадь объекта после реконструкции выросла с 8,5 тыс. до 10,2 тыс. квадратных метров.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Кингисеппский молочный завод сменил нескольких владельцев, прежде чем обрести новое назначение. Предприятие работало с перебоями: в 2007 году его приобрел алкогольный концерн «Веда», а через год собственником стал «Детскосельский». В 2012 году завод перешел в структуры Danone (ныне — «Логика молока»). В 2016 году площадку выкупила «Василеостровская пивоварня», получившая разрешение на реконструкцию в 2018 году и приступившая к переоборудованию производства.

«Василеостровская пивоварня», основанная в 2002 году, считается одной из старейших частных пивоварен Петербурга. По данным СПАРК, 80% компании принадлежит Алексею Арташеву, еще 20% — Николаю Митчину. Выручка предприятия за прошлый год составила 906 млн рублей, при этом чистый убыток достиг 94 млн рублей.

Андрей Маркелов