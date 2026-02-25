Глава отделения РВИО в Татарстане прокомментировал введенные Украиной санкции

Исполнительный директор отделения Российского военно-исторического общества в Татарстане Тимур Камалетдинов прокомментировал введенные Украиной санкции в отношении общества и его региональных структур.

Как заявил глава отделения, «санкции против Российского военно-исторического общества и историков — это маркер эффективности. Если пытаются “наказать” за работу с документами и источниками, значит, наша просветительская и научная линия попадает в цель. РВИО занимается исторической правдой и культурой памяти — это системная работа, которую не получится остановить “санкционными списочками”».

По словам директора отделения, в Татарстане обществом выстроен понятный формат: проводятся исторические конференции и публичные лекции, работают поисковые школы и экспедиции, открываются музейно-выставочные проекты и интерактивы.

Работа Российского военно-исторического общества продолжится, несмотря на санкции, отметил Тимур Камалетдинов.

Анна Кайдалова