Библиотека им. Белинского запустит музыкальные экскурсии по Екатеринбургу

В Год уральского рока в Екатеринбурге запустят музыкальные экскурсии. Как рассказала главный библиотекарь музыкально-нотного отдела Свердловской областной библиотеки им. В. Г. Белинского, музыковед Анна Колесник, несколько лет назад ею были разработаны музыкальные экскурсии, охватывающие разные жанры: от классики до панк-рока. Было разработано четыре маршрута по центру города, они проходили по местам, связанным с музыкальными артефактами – существующими и исчезнувшими. Среди исчезнувших, например, музыкальные магазины. «В этих точках звучала музыка: музыканты играли, где-то мы пластинки запускали. Мы будем их (экскурсии) повторять и расширять географию – и на Уралмаше, и на Эльмаше есть много музыки»,— рассказала на пресс-конференции госпожа Колесник.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии запустили формат «Рок-променада», а 8, 9, 10 апреля пройдут премьерные показы рок-мюзикла «Время не ждет» по песням группы «Чайф», рассказала рок-гид, популяризатор истории Свердловского рок-клуба Светлана Толмачева.

Орлов, Обабков, Иванов, Ананьев — о свердловском рок-клубе и любимой песне

Анна Колесник также рассказала о виниловом фонде библиотеки, который включает в себя около 27 тыс. пластинок. «Не подлежат каталогизации важные пластинки журнала "Кругозор", так как они очень хрупкие. На них есть такие артефакты, как лайвы с живых концертов тех, кто стоял у начала Свердловского рок-клуба. Это ныне, возможно, забытые группы: "Трек", "Шагреневая кожа", выступление у нас Виктора Цоя»,— рассказала Анна Колесник, отметив, что сейчас молодежь часто интересуется пластинками.

Напомним, 4 февраля, звезды свердловского рок-клуба приняли участие в концерте «Большой рок-квартирник» и открыли в Екатеринбурге Год уральского рока.

Как в Екатеринбурге открыли Год уральского рока

Выступление группы &quot;Урфин Джюс&quot;

Зрители перед началом концерта

Композитор Александр Пантыкин во время выступления группы &quot;Урфин Джюс&quot;

Выступление участников группы &quot;Чайф&quot; в сопровождении камерного оркестра B-A-C-H

Владимир Бегунов (&quot;Чайф&quot;) и Сергей Бобунец (&quot;Смысловые галлюцинации&quot;) во время автограф-сессии участников свердловского рок-клуба после концерта

Вадим Самойлов (&quot;Агата Кристи&quot;) и Евгений Горенбург (&quot;Топ&quot;) во время выступления в сопровождении оркестра B-A-C-H

Председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников, заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время открытия Года уральского рока

Участники группы &quot;Апрельский марш&quot;: Михаил Симаков, Сергей Чернышев и Евгений Кормильцев

Вадим Самойлов (второй слева) и Владимир Шахрин (справа) во время вручения сертификатов на покупку музыкального оборудования директорам школ, в которых учились участники свердловского рок-клуба

Егор Белкин во время выступления группы &quot;Настя&quot;

Дирижер камерного оркестра BACH Николай Усенко во время концерта &quot;Большой рок-квартирник&quot;

Лидер группы &quot;Настя&quot; Настя Полева после выступления получила цветы от Владимира Шахрина

Ведущий вечера Михаил Симаков (слева) и музыкант Вадим Самойлов (справа)

Зрители на концерте

Композитор, участник группы &quot;Урфин Джюс&quot; Александр Пантыкин выступил сразу в двух отделениях концерта

Президент свердловского рок-клуба Николай Грахов

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников среди зрителей

Поэт Евгений Кормильцев — автор текстов песен групп &quot;Апрельский марш&quot; и &quot;Настя&quot;, брат поэта Ильи Кормильцева

Основатель группы &quot;Наутилус Помпилиус&quot; Вячеслав Бутусов присутствовал на концерте в виде картонной фигуры

Музыкант Альберт Потапкин во время выступления группы &quot;Урфин Джюс&quot;

Музыкант Вадим Самойлов

Участник группы &quot;Чайф&quot; Владимир Бегунов

Автограф-сессия участников свердловского рок-клуба

Андрей Симаков (&quot;Апрельский марш&quot;), Егор Белкин и Настя Полева (&quot;Настя&quot;) во время автограф-сессии

