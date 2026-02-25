Библиотека им. Белинского запустит музыкальные экскурсии по Екатеринбургу

В Год уральского рока в Екатеринбурге запустят музыкальные экскурсии. Как рассказала главный библиотекарь музыкально-нотного отдела Свердловской областной библиотеки им. В. Г. Белинского, музыковед Анна Колесник, несколько лет назад ею были разработаны музыкальные экскурсии, охватывающие разные жанры: от классики до панк-рока. Было разработано четыре маршрута по центру города, они проходили по местам, связанным с музыкальными артефактами – существующими и исчезнувшими. Среди исчезнувших, например, музыкальные магазины. «В этих точках звучала музыка: музыканты играли, где-то мы пластинки запускали. Мы будем их (экскурсии) повторять и расширять географию – и на Уралмаше, и на Эльмаше есть много музыки»,— рассказала на пресс-конференции госпожа Колесник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии запустили формат «Рок-променада», а 8, 9, 10 апреля пройдут премьерные показы рок-мюзикла «Время не ждет» по песням группы «Чайф», рассказала рок-гид, популяризатор истории Свердловского рок-клуба Светлана Толмачева.

Анна Колесник также рассказала о виниловом фонде библиотеки, который включает в себя около 27 тыс. пластинок. «Не подлежат каталогизации важные пластинки журнала "Кругозор", так как они очень хрупкие. На них есть такие артефакты, как лайвы с живых концертов тех, кто стоял у начала Свердловского рок-клуба. Это ныне, возможно, забытые группы: "Трек", "Шагреневая кожа", выступление у нас Виктора Цоя»,— рассказала Анна Колесник, отметив, что сейчас молодежь часто интересуется пластинками.

Напомним, 4 февраля, звезды свердловского рок-клуба приняли участие в концерте «Большой рок-квартирник» и открыли в Екатеринбурге Год уральского рока.