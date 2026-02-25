Четырех жителей Удмуртии обвиняют в разбое

Зампрокурора Удмуртии направил в суд дело в отношении четырех жителей республики, обвиняемых в разбое (ст. 162 УК, до 15 лет лишения свободы). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, в марте 2025 года обвиняемые договорились похитить у 48-летней женщины более 1 млн рублей. В частном секторе Индустриального района они напали на потерпевшую и похитили ее имущество на сумму 90 тысяч рублей, а также банковскую карту с находившимися на ней более 1 млн рублей.

Позднее обвиняемые распорядились этими средствами «по своему усмотрению». Сейчас они содержатся под стражей. Принимаются меры по возмещению причиненного ущерба.