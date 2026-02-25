В 2025 году в мире погибло рекордное число журналистов

По данным Комитета по защите журналистов (CPJ) в прошлом году в мире погибло по меньшей мере 129 журналистов и работников СМИ. Это рекордный показатель с 1992 года, когда организация начала публиковать такие данные. В 2024 году погибли 124 журналиста.

Больше всего журналистов (86), по данным CPJ, было убито израильской армией. В Судане погибло 9 журналистов, в Мексике — 6. Четыре украинских журналиста, по подсчетам CPJ, погибли в 2025 году в ходе конфликта на Украине.

Военные конфликты привели к гибели 104 журналистов в прошлом году, говорится в докладе. CPJ отмечает резкий рост числа погибших от ударов беспилотников: с двух в 2023-м до тридцати девяти —- в 2025 году. Это отражает более широкую тенденцию: число атак БПЛА увеличилось в период с 2020 по 2024 год более чем на 4000%.

Яна Рождественская