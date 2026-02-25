В Литературном квартале открылся фестиваль афроамериканской культуры

В Екатеринбурге в Литературном квартале с 25 по 28 февраля пройдет фестиваль афроамериканской культуры. В рамках него на площадке музея «Литературная жизнь Урала ХХ века» открылась выставка «Гарлемский ренессанс». Экспозиция раскрыла тему «ревущих двадцатых» через джаз, литературу и кино. Показ дополнят лекции, концерт и мастер-классы, рассказали в пресс-службе музея.

«Гарлемский ренессанс — это кросс-культурное движение, которое возглавили ведущие афроамериканские деятели культуры и искусства. Глубокий смысл заключался в замене образа афроамериканца, как раба, на человека, который умеет творить, созидать, создавать сложные произведения искусства, быть образованным и интеллигентным»,— уточнила куратор выставки Луиза Восканян.

В пространстве музея собраны раритетные книги, архивные снимки, игрушки, аксессуары и музыкальные инструменты. Дополнили показ мультфильмом «Блек энд уайт» по мотивам одноименного стихотворения Владимира Маяковского. После кадры сменяет документальная съемка 1930-х годов в Гарлеме. Выставка будет работать до 19 марта.

Фестиваль афроамериканской культуры организован в честь месяца черной истории, который ежегодно проводится в США и Канаде. Помнить о наследии афроамериканского народа в разных сферах стало традицией с 1926 года.

В Литературном квартале решили на фестивале проникнуться атмосферой знаменитого района Манхэттена. Так, куратор Луиза Восканян расскажет про искусство и культуру афроамериканской диаспоры. Философ Оксана Штайн объяснит, как политическое движение призывало к равенству через искусство. Мероприятие украсит концерт «Черный блюз» от группы The Travelling Orchestra. В последний день проведут мастер-классы по изготовлению африканских традиционных масок и глиняных игрушек. Кинокритик Михаил Витушко прочитает лекцию, как джаз формировал язык классического Голливуда.

София Паникова