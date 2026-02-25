В Рыбинске браконьера приговорили к штрафу и конфискации за убитого лося

В Рыбинском округе осудили охотника, который в 2024 году незаконно добыл самку лося вблизи деревни Вандышево. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Суд приговорил обвиняемого к штрафу в размере 50 тыс. руб., а также к конфискации охотничьего огнестрельного оружия ВПО-220. Кроме того, нарушитель возместил ущерб, причиненный охотничьему ресурсу, в размере 400 тыс. руб.

По данным и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Натальи Беляевой, в 2025 году в регионе было выявлено 42 случая браконьерства, а с начала 2026 года — еще 9.

Согласно статье 258 УК РФ, незаконная охота с причинением крупного ущерба может быть наказана штрафом до 500 тыс. рублей, исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок. Также предусмотрена обязанность возместить ущерб, который варьируется в зависимости от вида животного и места добычи.

