Аэропорт Ханты-Мансийска ввел автоматическую платную парковку

В аэропорту Ханты-Мансийска тестируют автоматическую платную парковку, сообщили в социальных сетях организации. Пока ее проверяют, но в марте въезд станет платным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«На привокзальной площади аэропорта Ханты-Мансийск вводится в эксплуатацию современное оборудование контроля въезда и выезда»,— говорится в сообщении.

Система работает в тестовом режиме. Со 2 марта за въезд на парковку будут взимать плату.

Водителю необходимо подъехать к шлагбауму, и камера автоматически считает его госномер. После этого шлагбаум открывается.

По данным с сайта аэропорта, до 20 минут на парковке можно находиться бесплатно. Стоянка до 4 часов стоит 300 руб./час, больше — 1200 руб. за сутки. Есть льготы для инвалидов и ветеранов.

Анна Капустина