Прорыв трубы на Комендантском оставил без тепла школы и детские сады

Утром 25 февраля у дома 66 по Комендантскому проспекту прорвало трубу диаметром 700 мм. Об этом сообщил глава района Богдан Заставный. В результате инцидента без тепла временно остались 60 зданий, включая 40 жилых домов, 11 детских садов и три школы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия прорыва трубы на Комендатском проспекте, без тепла остались 60 зданий

Фото: Telegram-канал главы Приморского района Богдана Заставного Последствия прорыва трубы на Комендатском проспекте, без тепла остались 60 зданий

Фото: Telegram-канал главы Приморского района Богдана Заставного

В ликвидации аварии задействованы аварийные бригады компании «Теплоэнерго». В настоящее время на месте ведутся земляные работы, специалисты откачивают воду и готовятся к ремонту поврежденного участка. По словам господина Заставного, устранить дефект планируется до конца текущего дня.

Жителей оперативно проинформировали о случившемся через домовые чаты. Управляющие компании взяли под контроль температурный режим в системах отопления, чтобы после подачи тепла запуск прошел в штатном режиме. Ситуация находится на контроле районной администрации.

Андрей Маркелов