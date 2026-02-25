Контрактникам беспилотных войск в Ленобласти увеличили выплату до 4 млн рублей

В Ленинградской области увеличили размер гарантированной единовременной выплаты для граждан, которые заключают контракт с Министерством обороны РФ для прохождения службы в Войсках беспилотных систем ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Сумма выплаты достигла 4 млн рублей, из которых 3,15 млн рублей составляет региональная выплата, 400 тыс. рублей идет из федерального бюджета, а также 450 тыс. рублей — дополнительная региональная выплата с индексацией. Ее можно получить деньгами либо обменять на земельный сертификат по окончании службы .

Выплата из регионального бюджета производится сразу после заключения контракта. Выделение земельного участка или его замена денежным эквивалентом гарантированы областным законом. Кроме того, новобранцам компенсируют стоимость проезда до пункта отбора Ленинградской области из любого региона — до 4 тыс. рублей.

Право на увеличенную выплату также имеют граждане, заключающие контракт в Ленинградской области для комплектования полков и батальонов (резерва), а также зачисленные в списки воинских частей испытательного центра. Область последовательно повышает размер финансовой поддержки контрактников. Осенью 2025 года выплата составляла 2,8 млн рублей, а в начале февраля она была увеличена до 3 млн рублей.

Стефания Барченкова