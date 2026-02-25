Количество обращений к ярославскому детскому омбудсмену снизилось в 2025 году

В 2025 году число обращений к детскому омбудсмену в Ярославской области снизилось на 16% — в общей сложности поступило 522 обращения. Снижение произошло впервые с 2016 года. Об этом уполномоченный по защите прав ребенка Михаил Крупин сообщил в ходе представления ежегодного доклада на заседании комитета областной думы по социальной политике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Крупин

Фото: Ярославская областная дума Михаил Крупин

Фото: Ярославская областная дума

Наибольшее количество запросов к омбудсмену касалось образования, за ним следовали вопросы здравоохранения, социальной поддержки, опеки и жилищных прав. Среди обращений по образованию выделялись жалобы на действия или бездействие администраций и педагогов, а также конфликты между участниками образовательного процесса. Также отмечалась проблема буллинга, которая была выделена в отдельную категорию. По словам Михаила Крупина, снижение числа обращений по вопросам зачисления, транспортировки и питания свидетельствует о повышении качества образовательной среды в регионе.

«Сегодня достаточно быстро и эффективно реагируют подведомственные учреждения и профильные министерства на обращения граждан, устраняют нарушения. Также эффективно работает система межведомственного взаимодействия по защите прав несовершеннолетних»,— отметил Михаил Крупин.

В докладе уполномоченный рекомендовал усилить кадровую политику в образовании и внедрить систему раннего выявления и профилактики буллинга. В ходе обсуждения обсуждалась ситуация с обеспечением жильем детей-сирот. По состоянию на конец 2025 года в списке находились 2 609 человек. В прошлом году квартиры получили 226 детей, на это было выделено 223 млн рублей. Ежегодный доклад будет рассмотрен на внеочередном заседании думы 27 февраля.

Антон Голицын