Электросетевые предприятия ООО «Башкирэнерго» признаны лучшими по охране труда

В Уфе подвели итоги традиционного республиканского конкурса «Лучшая организация условий и охраны труда - 2025». Все три призовых места в группе «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» были присуждены производственным отделениям ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система»). Лучшими были признаны Уфимские городские электрические сети, на втором и третьем местах, соответственно, Нефтекамские и Кумертауские электросети.

Проверка бригады Мелеузовского РЭС Кумертауских электрических сетей ООО «Башкирэнерго» на обеспеченность средствами защиты

Фото: ООО «Башкирэнерго»

В конкурсе, организованном Министерством семьи, труда и социальной защиты населения РБ и региональной Федерацией профсоюзов, приняли участие 242 организации и предприятия из всех городов и районов республики. Они были разделены на 17 групп по видам экономической деятельности.

Хотя победа сетевиков и оказалась безусловной, для ее достижения пришлось немало потрудиться. При подведении итогов учитывалось множество параметров, среди них такие ключевые, как освоение средств на улучшение условий охраны труда в расчете на одного работающего, выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда, укомплектованность службы охраны труда, наличие совместного между работодателем и профсоюзной организацией комитета по охране труда, аттестация рабочих мест по условиям труда.

Предприятия ООО «Башкирэнерго» не просто побеждают из года в год. Как правило, они занимают все призовых места в своей номинации. Этот почти что «запрограммированный» успех свидетельствует о том большом внимании, какое руководство компании уделяют вопросам охраны труда.

ООО «Башкирэнерго»