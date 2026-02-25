Рынок труда Черноземья меняет установки поколения Z

По данным Федеральной службы государственной статистики, молодежь остается одной из наиболее чувствительных групп на рынке труда: уровень безработицы среди граждан до 25 лет стабильно выше среднего показателя по взрослому населению. Одновременно аналитика HeadHunter фиксирует рост конкуренции за вакансии — в регионах Центрального Черноземья на одну привлекательную позицию приходится несколько соискателей, а число резюме растет быстрее, чем количество предложений работы. На этом фоне представители поколения Z все чаще пересматривают карьерные ожидания и делают выбор в пользу стабильной занятости вместо ориентиров на быстрый успех, сформированных социальными сетями, отмечает психолог Евгений Теребенин.

Ранее считалось, что зумеры часто меняют работу и предпочитают фриланс, но теперь наблюдается обратный тренд. Молодежь ищет надежное место, чтобы переждать экономическую турбулентность и выстроить карьеру, которая обеспечит стабильность. По данным HeadHunter, число резюме растет, а количество «вкусных» вакансий сокращается. Это создает реальную конкуренцию и заставляет молодых людей пересматривать свои ожидания от работы.

«Часть молодых людей все еще верит в миф о „большом торте“ — высокой зарплате без опыта, лояльном руководителе и полной удаленке, — отмечает Теребенин. — Но те, кто столкнулся с реальностью, понимают: стабильность ценнее иллюзий».

На фоне экономических изменений интерес к стабильной занятости показывает, что запросы поколения Z в регионах постепенно приближаются к запросам миллениалов. «Молодые люди и миллениалы стремятся к одному и тому же — безопасности и развитию. Отличие лишь в том, что мотивация Z формируется через прямой опыт столкновения с экономической реальностью, а не через долгосрочное планирование и самообразование, как у поколения 1981–1996 годов», — объясняет психолог.

Эмоциональная зрелость и понимание реальности также зависят от условий жизни в регионе. Молодые люди, выросшие в комфортной среде и окруженные технологиями, с детства получали помощь в бытовых вопросах — от доставки продуктов до автоматизации домашних задач. Это формирует особое восприятие труда и того, сколько времени можно ему посвятить.

«Поколение Z черпает представления о жизни в основном из соцсетей. Если все так говорят и репостят, значит, так оно и есть», — поясняет Теребенин. Параллельно тренды, распространяемые в соцсетях, подчеркивают стремление молодежи к минимизации усилий на работе. Вместе с тем реальность быстро разрушает иллюзии: в регионах Черноземья ограниченные возможности карьерного роста заставляют сталкиваться с трудностями, которые невозможно преодолеть без усилий. «Чем меньше возможностей для перспективной работы в регионе, тем реже встречаются мечтатели о заработке на блогах или криптовалюте, не вставая с дивана», — добавляет психолог.

Экономическая нестабильность и ограниченные карьерные перспективы повышают уровень тревожности. Молодежь живет в мире бесконечных вариантов — от выбора профессии до повседневных мелочей, таких как покупки или досуг. Такой постоянный выбор провоцирует синдром упущенной выгоды (FOMO) и стресс, что делает важным развитие навыков саморегуляции. «Главный вызов сегодня — научиться управлять собой и своим эмоциональным состоянием, дозировать цифровой контент и сохранять ясный ум», — говорит Теребенин.

По его словам, эмоциональная устойчивость становится новой ценностью и в профессиональной, и в личной жизни. «Умение сохранять спокойствие, принимать взвешенные решения и избегать выгорания повышает доверие коллег и друзей, а также помогает переживать кризисы без ущерба для психики», — резюмирует он.