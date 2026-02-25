Последствия публикации «файлов Эпштейна» в Европе

11 сентября 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер снял с должности британского посла в США Питера Мандельсона после публикации его личной переписки с Джеффри Эпштейном. По данным Sky News, дипломат передавал финансисту правительственную информацию. Позже глава аппарата премьер-министра Великобритании Морган Максуини подал в отставку, взяв на себя ответственность за назначение Мандельсона послом в США.

31 января 2026 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил об отставке своего советника, бывшего главы МИДа и спецпредставителя ЕС на Балканах Мирослава Лайчака. Издание Euractiv писало, что его имя было обнаружено в документах по делу Эпштейна. Лайчик описывался в них как человек с «международным влиянием».

2 февраля 2026 года глава шведского представительства Управления верховного комиссара по делам беженцев ООН Джоанна Рубинштейн ушла в отставку после того, как стало известно о ее визите на остров Эпштейна в 2012 году.

7 февраля 2026 года Национальная финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование в отношении бывшего министра культуры Жака Ланга и его дочери Кэролайн. Их подозревают в отмывании денег и мошенничестве с налогами. По данным газеты La Figaro, в 2016 году госпожа Ланг вместе с Джеффри Эпштейном основала офшорную компанию на Виргинских островах и владела ею вместе с отцом.

9 февраля 2026 года в отставку ушла посол Норвегии в Иордании и Ираке Мона Юуль. В отношении нее и ее мужа дипломата Терье Ред-Ларсена началось антикоррупционное расследование. По данным СМИ, дети четы дипломатов Эмма и Эдвард были упомянуты в завещании Эпштейна, он оставил им по $5 млн.

19 февраля 2026 года британская полиция задержала Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, брата короля Карла II, по подозрению в злоупотреблении служебным положением. В «файлах Эпштейна» нашлась информация о том, что бывший принц передавал финансисту отчеты о своих поездках и делился конфиденциальными сведениями об инвестициях в Афганистан. Эндрю Маунтбеттен-Виндзор освобожден из-под стражи, но находится под следствием.