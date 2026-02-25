Бывший зампред думы Жигулевска получил реальный срок за взяточничество

Экс-заместитель председателя городской думы Жигулевска Валерий Радайкин признан виновным во взяточничестве (ч. 3 ст. 30; ч. 6 ст. 290; ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщают прокуратура и СУ СКР по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 млн рублей»,— говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2023 по 2024 год фигурант уголовного дела, который на тот момент работал директором МКУ «Жигулевскстройзаказчкик», получил от представителя коммерческой организации три миллиона рублей за содействие в привлечении организации к выполнению подрядных работ в Жигулевске. Работы проводились в рамках федеральной программы по модернизации ЖКХ.

Кроме того, бывший чиновник пытался получить от других подрядчиков не менее 50 млн рублей и выступал посредником при передаче взяток на сумму свыше 90 млн рублей. Его действия были пресечены в момент попытки передачи 14,5 млн рублей другому посреднику, который действовал в рамках оперативных мероприятий.

Георгий Портнов