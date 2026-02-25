В 2025 году в Татарстане добыли 34,45 млн тонн нефти

В прошлом году в Татарстане добыли 34,45 млн тонн нефти, из них 6,879 млн тонн — малыми нефтяными компаниями. Об этом сообщает пресс-служба раиса республики Рустама Минниханова.

В 2025 году нефтяные компании перечислили 209 млрд руб. в бюджеты всех уровней, в том числе 8,5 млрд руб. — в бюджет республики.

Гендиректор АО «Нефтеконсорциум МНК» Рафаэль Мингазов сообщил, что в прошлом году ввели 256 новых скважин. В 2026 году планируется запуск еще 190 скважин. За счет методов увеличения нефтеотдачи пластов добыто 1,6 млн тонн нефти — 23% от общего объема.

Анна Кайдалова