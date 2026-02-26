Добрянский «Уралводоканал» после смены владельца увеличил прибыль на 41%

ООО «Уралводоканал» поделилось финансовыми результатами за 2025 год. Согласно Rusprofile, выручка общества составила 184,6 млн руб., что выше показателя предыдущего года на 21% (в 2024-м — 151,9 млн руб.). Чистая прибыль компании увеличилась с 11,8 до 16,7 млн руб. (рост на 41%). Себестоимость продаж достигла 127,1 млн руб. против 113,4 млн руб. годом ранее.

ООО «Уралводоканал» начало работу в ноябре 2003 года на базе имущества, купленного у ОАО «Пермская ГРЭС». Предприятие занимается водоснабжением Добрянки. В июле 2024 года владельцем предприятия стал депутат думы Добрянского муниципального округа Александр Садырев. Ранее «Уралводоканалом» владело ООО «УВК-Инвест» предпринимателей Александра Дулова и Анны Бездомниковой. Владельцем водоканала считался холдинг «Топком-Инвест». Тогда источники «Ъ-Прикамье» говорили, что владельцы водоканала последние несколько лет продавали актив примерно за 100 млн руб.