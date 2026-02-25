Пермский университет получил предостережение от Рособрнадзора

Рособрнадзор объявил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля в сфере образования. В список попали семь вузов страны, в том числе Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ). Информация об этом опубликована на сайте ведомства. Суть претензий к вузу не уточняется.

В пресс-службе ПГНИУ уточнили, что нарушения уже устранены. «Предостережение связано с недостаточным объемом официальной информации, которую вуз опубликовал на официальном сайте – в конце декабря он был полностью обновлен и сейчас находится в процессе наполнения. В частности, было указано на отсутствие информации об именах руководителей и местах нахождения структурных подразделений, правил внутреннего распорядка и других необходимых корректировках сайта, которые были внесены в течение дня после поступления документа», - пояснили в пресс-службе вуза.