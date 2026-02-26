ПВХ на все времена

Приволжье является главным производителем поливинилхлорида (ПВХ) в России, а один из крупнейших центров по выпуску этого материала расположен в Башкирии. Как давно в республике получили первую партию продукции, для чего используют ПВХ и сколько материала требуется, чтобы остеклить все окна в России — в рубрике «Ъ» «Настоящее прошлое».

В 2026 году исполняется 60 лет с открытия на юге Башкирии производства поливинилхлорида (ПВХ) — жесткого и термопластичного материала, одного из самых популярный видов пластика, который упростил хранение продуктов, обезопасил строительство и увеличил долговечность одежды. В 1966 году на базе цеха №11 промышленной площадки «Каустик» (ныне — в составе АО «Башкирская содовая компания», входящего в «Росхим») в Стерлитамаке был получена первая партия этой продукции — 3,5 тонны ПВХ-смолы. С тех пор Стерлитамак стал одним из важнейших центров производства ПВХ в России.

ПВХ является синтетическим материалом, термопластичным полимером винилхлорида, который внешне представляет собой белый порошок без запаха. Мономер винилхлорида (ВХ) получают из этилена и хлора. В воде ПВХ, как результат объединения мономеров ВХ в полимерные цепочки под воздействием катализаторов, не растворяется, действие кислоты, щелочи и спирта не вызывает какого-либо негативного влияния на его состояние. Одним из ключевых свойств является способность разлагаться при высоких температурах, что особенно важно с точки зрения пожарной безопасности.

Прочность, долговечность и хорошие диэлектрические свойства определили применение материала в быту, промышленности, медицине и других сферах. Например, из него делают контейнеры для крови, катетеры, кабельную изоляцию, уплотнение. В автомобилестроении с его помощью обустраивают интерьер машин, а в строительстве из ПВХ делают оконные профили и напольные покрытия. Еще одна характеристика производства ПВХ – рациональность использования ресурсов: сопутствующим продуктом производства каустической соды является хлор, наиболее эффективным способом его применения (до 40% от мировых объемов) является именно получение ПВХ.

В лабораторных условиях ПВХ еще в 1872 году получил немецкий химик Эуген Бауман. Но найти в нем дешевую и надежную альтернативу натуральному каучуку удалось лишь в 1920 году, когда ученый Вальдо Семон, работавший на компанию-производителя шин BFGoodrich, сумел создать водонепроницаемый маериал с низкой себестоимостью.

Впервые в СССР ВХ полупромышленным способом получили в 1936 году – спустя семь лет после запуска комплекса по производству ВХ-ПВХ в Германии и через пять лет после начала аналогичного производства в США.

Получению первой партии ПВХ-смолы в Стерлитамаке предшествовали многие годы подготовки. Уже спустя четыре с половиной года после окончания Великой отечественной войны под строительство Стерлитамакского завода синтетического каучука был отведен участок, относившийся к колхозу «Красное знамя» в Левашеском сельсовете Стерлитамакского района. 9 мая 1951 года Совет министров СССР обязал министерство химической промышленности СССР построить Стерлитамакский завод хлорорганических продуктов. В номенклатуру химических производств будущего предприятия были включены девять подразделений, в том числе производство ПВХ-смол. Проектная мощность по выпуску этого материала тогда не была утверждена.

Спустя семь лет, 16 апреля 1958 года, на совещании с участием председателя совнархоза Башкирии Виктора Федорова институту «Гипрохлор» предложили спроектировать производство смолы еще до утверждения комплексного задания строящегося Стерлитамакского химического завода (его начали возводить в сентябре 1955 года). Еще через три месяца постановлением Центрального комитета КПСС и Совета министров СССР правительство РСФСР взялось обеспечить строительство трех крупных предприятий по производству новых видов пластмасс, синтетических волокон, синтетического каучука, цехов по производству синтетических материалов на территории Башкирии. Проектное задание требовалось выполнить до конца года.

«Совет Министров РСФСР обеспечить строительство ускоренными темпами: по Башкирскому совнархозу – трех крупных предприятий по производству новых видов пластических масс, синтетических волокон и синтетического каучука, цехов по производству синтетических материалов на комбинате N18 и на других действующих предприятиях, трех мощных газобензиновых заводов по производству сырья для химической переработки, комбината по выработке костюмных тканей из штапельного волокна и трикотажной фабрики, с вводом в действие в 1958-1965 годах мощностей по производству 17 тыс. тонн синтетических волокон, 113 тыс. тонн пластических масс и синтетических смол, 20 млн. метров костюмных тканей, 17 млн. штук бельевого трикотажа в год, а также мощностей по производству других видов синтетических материалов и сырья для них в большом количестве» – из постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР от 23 июля 1958 года «Об ускорении развития производства искусственных и синтетических волокон, пластических масс и других синтетических материалов и изделий из них для удовлетворения потребностей населения и нужд промышленности в 1958-1965 годах».

Предполагалось, что производство ПВХ-смол должно было располагаться в пяти корпусах – получения дихлорэтана, извлечения из него хлорвинила, полимеризации мономеров, сушки готовой смолы, а также склада хранения сырья, однако позже в проектное задание добавили корпус получения хлорвинила из ацетилена.

В 1959 году производство ПВХ-смол вместе с выпуском других материалов вошло в пусковой минимум нового завода.

Проблема химической промышленности обсуждалась на высшем уровне. В октябре 1962 года тему производства новых химических веществ поднял секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев.

«Я думаю, надо было бы поручить Госплану сейчас изучить соотношение стоимости деталей, сделанных из металла и из этих материалов химических, и какие металлические изделия мы можем заменить этими материалами, потому что надо полагать, что это будет значительно дешевле, чем из металла, – передает его слова стенограмма заседания. – Одним словом, это заменяет цветные металлы. Надо это изучить, может быть, можно заменять и некоторые детали для автомашин. Лет пять тому назад ГДР демонстрировала у себя на выставке кузов, сделанный из пластмасс; но то был, видимо, хлорвинил… И тогда подумать о направлении, может быть, пойти по тому пути, чтобы расширить мощности заводов в Куйбышеве или в Башкирии и в Грозном». – стенограмма заседания президиума ЦК КПСС 12 октября 1962 года.

Стратегическая роль производства новых химических материалов подчеркивалась и в государственном планировании. Например, в директивах 23-го съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР говорилось, что если в 1965 году всесоюзная промышленность произвела 821 тыс. тонн пластмасс и синтетических смол, то к 1970 году объемы должны были вырасти до 2,1 млн – 2,3 млн тонн. Для сравнения, США в 1966 году производили 2,2 млрд фунтов (997,9 тыс. тонн) ПВХ.

«…Предусмотреть высокие темпы развития химической и нефтехимической промышленности. Удвоить выпуск химической продукции. Значительно увеличить производство концентрированных и сложных минеральных удобрений. К концу пятилетия поставлять удобрения сельскому хозяйству только в гранулированных и неслеживающихся формах. Расширить ассортимент и улучшить качество химических средств защиты растений от болезней и сельскохозяйственных вредителей. Увеличить использование нефтяного и газового сырья для производства синтетических продуктов. Повысить качество пластических масс, расширить производство прогрессивных видов полимерных материалов. Расширить производство и ассортимент особо чистых химических продуктов». – задачи промышленности в соответствии с Директивами 23-го съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1966-1970 годы. Запуск предприятия на юге Башкирии состоялся в 1964 году, хотя первую продукцию – полиэтиленовые трубы – завод начал выпускать еще в сентябре 1963-го. Первым директором Стерлитамакского химического завода стал Шараф Миньяров. 14 февраля 1964 года для обеспечения научно-технического сопровождения химзавода в Стерлитамаке создали филиал Государственного научно-исследовательского института хлорной промышленности, который сегодня существует как АО НПО «Технолог».



В августе 1964 года Никита Хрущев сам приехал в Башкирию. Архивы упоминают его беседу с работниками химической промышленности, строительства и сельского хозяйства республики. Представители стерлитамакского горкома доложили руководителю государства, что госкомиссия подписала акт о сдаче в эксплуатацию химического завода.

«Нам очень важно возможно быстрее вводить и осваивать предприятия химической промышленности. С развитием химии связано движение вперед всей советской экономики, повышение благосостояния народа… Трудящиеся Башкирии буквально преобразили лицо своей республики. Башкирия стала краем самых современных предприятий химической индустрии, своеобразной школой борьбы за создание большой химии»,– подчеркивал Никита Хрущев, отмечая достижения экономики республики. – стенограмма беседы секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева с работниками химической промышленности, строительства и сельского хозяйства Башкирской АССР.

Наконец, 27 января 1966 года состоялся первый пробный пуск производства ПВХ-смолы. Мощности работали на привозном сырье, а в августе того же года началась обкатка производства собственного хлорвинила. Ввести комплекс ПВХ и ВХ в эксплуатацию удалось в сентябре.

Через пять лет завод смог произвести уже более 28,3 тыс. тонн ПВХ-смолы, что было на 1,3% выше плана, поставленного в соответствии с девятой пятилеткой. Программа организационно-технических мероприятий, таких как опытные работы по повышению качества смолы или ввод в эксплуатацию новой системы сливы и подачи в цех привозного хлорвинила для сокращения потерь, позволила через год нарастить выпуск до 29,5 тыс. тонн. В 1973 году объемы увеличились более чем до 32,2 тыс. тонн, а в конце пятилетки показатель превысил 33,3 тыс. тонн смолы в год.

Индустриализация повлекла за собой приток рабочей силы. Если на 1 января 1966 года численность населения Стерлитамака составляла 155,7 тыс. человек, то через 20 лет она достигла 244,6 тыс. человек.

Модернизация и расширение производства продолжились и в постсоветское время. Еще в 1994 году была разработана комплексная программа реконструкции и технического перевооружения мощностей для выпуска ПВХ. Работы предполагали реконструкцию цеха получения дихлорэтана, строительство нового цеха для получения винилхлорида из этилена, реконструкцию 11-го цеха, а также открытие производства для переработки ПВХ-смолы.

Работы начались осенью 1995 года. Ход строительства контролировал президент Башкирии Муртаза Рахимов, а курировал проект глава администрации Стерлитамака Спартак Ахметов. Реконструкция увеличила мощность комплекса до 120 тыс. тонн ПВХ в год, а состоявшееся десять лет спустя масштабное техническое перевооружение помогло достичь выпуска 200 тыс. тонн продукции.

В общей сложности за всю историю стерлитамакский производственный комплекс выпустил более 6 млн тонн ПВХ, в некоторые годы удавалось произвести около 270 тыс. тонн материала — объем, которого может хватить для остекления всех окон в России.

Справка: по данным из нефтегазохимического портала Rupec, в 2024 году в России было произведено 984 тыс. тонн поливинилхлорида, большая часть которого пришлась на суспензионный поливинилхлорид (ПВХ-С), на котором, в том числе, специализируется «Башкирская содовая компания». Крупнейшие российские производители материала – «Русвинил» (входит в «Сибур»), «Саянскхимпласт» и БСК. По состоянию на 2022 год совокупная мощность мирового производства ПВХ составляла 60,7 млн тонн, шесть из десяти крупнейших производителей представляют Азию (Китай, Тайвань и Японию), три – США, один – Великобританию. 45% произведенного ПВХ используется для производства труб и фитингов, 18% – в выпуске листов и жестких пленок. В 2025 году, по данным ТАСС, производство пяти базовых (крупнотоннажных) стандартных термопластов, в том числе ПВХ-С и ПВХ-Э, составило 8,03 млн тонн, годовой рост составил 1%. Ожидается, что к 2028 году мировые мощности по выпуску ПВХ достигнут 71 млн тонн в год.

Сегодня «Башкирская содовая компания» входит в четверку крупнейших производителей хлорвинила и его производного поливинилхлорида. В 2022-2023 годы БСК пришлось решать проблему выпадения целой линейки поставщиков для производства ПВХ, таких как инициаторы полимеризации, катализаторы оксихлорирования и запасные части оборудования. В цехе №11 работает около 300 специалистов.

Еще один крупный проект по переоборудованию мощностей ПВХ пришелся на последние годы: «Башкирская содовая компания» инвестировала около 220 млн руб. в модернизацию установки дегазации поливинилхлорида.

В дальнейшем завод планирует построить установку по выпуску эмульсионного поливинилхлорида, что позволит решить проблему нехватки материала в стране, потому что до 80% этой продукции Россия импортирует, а БСК сможет поставлять на рынок до 50 тыс. тонн изделия в год. В свою очередь, открытие нового производства потребует увеличить мощности по выпуску дихлорэтана и винилхлорида. Таким образом, предприятие сможет одновременно получать как ПВХ-С, так и ПВХ-Э.

