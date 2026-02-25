По темпам роста зарплаты Ульяновская область заняла 15-е место в России

За 11 месяцев 2025 года номинальная средняя заработная плата в Ульяновской области составила 67,432 руб. Сообщило в среду министерство экономического развития региона, отметив, что это самые последние полученные статданные.

В министерстве отмечают, что по темпам роста номинальной средней заработной платы (116,2% к аналогичному периоду прошлого года) Ульяновская область занимает 6-е место в ПФО и 15-е место по России.

При этом по уровню самой заработной платы в ПФО регион занимает 9-е место (эту позицию в рейтинге Ульяновская область удерживает уже год, ранее было 10-е и даже 11-е место).

На первом месте в ПФО по уровню зарплаты стоит Татарстан, на втором —Пермский край, третью строчку занимает Нижегородская область, четвертую — Удмуртия, на пятом месте — Самарская область, на шестом — Оренбургская область.

В Ульяновской области среди муниципальных образований на первом месте по уровню средней зарплаты Чердаклинский район (благодаря расположенным в этом районе Портовой особой экономической зоне «Ульяновск» и аэропорту «Ульяновск Восточный»). Здесь (по итогам 10 месяцев) она составляет 79,7 тыс. руб. На втором месте — Ульяновск (78 тыс. руб.), на третьем — Димитровград (70 тыс. руб.). В Ульяновске самая высокая средняя зарплата в Заволжском районе. Здесь на ее уровень влияет самолетостроительный завод «Авиастар» (филиал ПАО «Ил»), где средняя зарплата превышает 100 тыс. руб.

Андрей Васильев, Ульяновск