В Татарстане дело о гибели младенца направили в суд

В суд Татарстана направили уголовное дело в отношении местной жительницы, у которой погиб трехнедельный ребенок. Ее обвиняют в том, что она оставила ребенка в опасности, сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

По версии следствия, 25 октября 2025 года женщина ушла из дома, оставив в квартире без присмотра трехнедельную и четырехлетнюю дочерей. Во время отсутствия матери старшая девочка выбросила младшую с балкона.

От полученных травм ребенок скончался на месте.

Анна Кайдалова