Скончался экс-глава реготделения Союза писателей России

На 88-м году жизни скончался писатель и журналист Дмитрий Ризов, сообщает пресс-служба Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз писателей России». В период 1996–1998 и 2004–2007 годов господин Ризов был председателем областного отделения Союза писателей.

Прощание с ним состоится в пятницу, 27 февраля, с 12:00 в храме Всех Святых на Егошихинском кладбище.

Дмитрий Ризов родился в Ленинграде в 1938 году. После окончания нефтепромыслового техникума в Бугуруслане работал механиком на Каменноложском нефтепромысле в Пермской области. В 1965 году был приглашен литсотрудником в газету «Молодая гвардия», где прошел путь до заведующего отделом. Уже в 1966 году стал лауреатом первого областного конкурса имени Аркадия Гайдара за очерк «Баллада о солдатской каске». Заслуги Дмитрия Ризова отмечены высокими наградами: Почетной грамотой Союза писателей России, памятным знаком Союза журналистов России «300 лет Российской прессы», а его имя внесено в энциклопедию журналистов Пермского края.