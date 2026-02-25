Губернатор Челябинской области Алексей Текслер приехал в Уфу

Делегация во главе с губернатором Челябинском области Алексеем Текслером приехала с двухдневным визитом в столицу Башкирии.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в программу визита вошли мероприятия, направленные на развитие сотрудничества и промышленной кооперации с Башкирией, а также взаимодействия в социальной и гуманитарной сферах.

«Значимым блоком программы станет работа на площадке конгресс-холла "Торатау", где завтра пройдет бизнес-форум с участием 35 предприятий Челябинской области»,— анонсировали в пресс-службе. Также в программе — посещение нового хирургического корпуса Республиканского кардиологического центра и уфимского межвузовского кампуса.

В пресс-службе главы Башкирии Радия Хабирова отметили, что стороны посетят промышленные и социальные объекты. Также запланирована презентация экономического и инвестиционного потенциала соседних регионов.

Главным мероприятием визита станет официальная встреча Радия Хабирова с Алексеем Текслером.

Идэль Гумеров