В Уфе открыли памятник архитектору Маргарите Куприяновой

В уфимском микрорайоне Черниковка, напротив «восьмиэтажек» открыли памятник Маргарите Куприяновой — первому архитектору города Черниковск, в 1956 году вошедшего в состав Уфы.

Эскиз скульптуры создал художник Ханиф Хабибрахманов, в доработке приняли участие другие архитекторы и скульпторы. С 20 декабря 2025 года памятник, обернутый в пленку, стоял на входе в Аллею имени Маргариты Куприяновой — открытие откладывалось из-за отсутствия грани постамента из дымовского гранита.

В открытии памятника участвовали сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев и глава Орджоникидзевского района Рустем Хамитов.

Идэль Гумеров