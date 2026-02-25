Мишустин объявил о старте строительства ВСМ Москва — Петербург

Строительные работы на участках первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом уже начались. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

На участках пилотной линии между Москвой и Петербургом уже идут строительные работы, сказал глава кабмина. Параллельно с прокладкой путей разворачивается строительство производственной базы. ОАО «РЖД» и АО «Дороги и Мосты» (входит в ГК «Нацпроектстрой») реализуют совместный проект по возведению десяти заводов вдоль трассы ВСМ.

На предприятиях будут производить железобетонные балки для искусственных сооружений. Около 30% трассы (порядка 180 км) пройдет по эстакадам и мостам, для которых потребуется более 5 тыс. коробчатых балок длиной 32 метра и весом свыше 700 тонн каждая. Запустить производство планируется с апреля 2026 года.

Время в пути между столицами сократится до 2 часов 15 минут, а ежегодный пассажиропоток к 2030 году вырастет до 23 млн человек . Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство магистрали запланировано на 2024-2028 годы, а ввод в эксплуатацию — на 2028 год. Инвестиционная программа РЖД на 2026 год предусматривает на эти цели 120 млрд рублей.

Стефания Барченкова