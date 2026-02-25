Научный «Вызов»: начинается прием заявок на премию в области будущих технологий

В рамках Форума будущих технологий объявлено о старте нового сезона Национальной премии «Вызов». Она вручается за наукоемкие разработки и исследования, обладающие значительным потенциалом для изменения жизни людей к лучшему. Подать заявки на премию можно с 25 февраля по 25 мая на сайте премиявызов.рф.

«Важно, что науку и технологии поддерживает не только государство, но и бизнес, а также некоммерческий сектор. Премия открыта для ученых со всего мира — их достижения отмечает специальная международная номинация»,— сказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, председатель попечительского совета фонда «Вызов».

Организатор и учредитель премии — фонд развития научно-культурных связей «Вызов». Соучредитель — Газпромбанк.

«Если сегодня мы будем помогать ученым развивать их проекты, то завтра эти проекты будут становиться малыми технологическими компаниями, а послезавтра — уже крупными высокотехнологичными корпорациями. Мы хотим показывать молодым ребятам, что наука — это не только их призвание и сфера интереса, но и возможность развивать действительно значимые проекты и менять наше будущее»,— отметил заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

За три года число заявок на премию «Вызов» выросло почти втрое: с 218 в 2023-м до 632 в 2025-м. Всего за три сезона премии было подано более 1,4 тыс. заявок из 52 стран.

«Прямо сейчас происходит научно-техническая революция. Мир трансформируется, его облик сформируют происходящие сейчас научные и технологические прорывы. Премия “Вызов” создана как раз для того, чтобы выделить эти прорывы и поддержать тех, кто их создает»,— считает председатель научного комитета премии «Вызов» Артем Оганов.

Премия «Вызов» вручается в пяти номинациях: «Перспектива», «Прорыв», «Инженерное решение», «Ученый года», «Открытие» (Discovery). Партнерами премии выступают госкорпорация «Росатом», фонд «Росконгресс», правительство Москвы. В этом году премиальный фонд составляет 65 млн руб.

«Сегодня Москва — это крупнейший научно-промышленный центр страны. Мы создаем условия для того, чтобы именно здесь формировался научный фундамент будущего и новые идеи воплощались в готовых продуктах. Премия “Вызов” становится навигатором новых точек роста столичного индустриального сектора — высокотехнологичного, эффективного и ориентированного на создание среды опережающего развития»,— подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Во время заявочной кампании, которая продлится три месяца, пройдут научные гастроли ученых. Лауреаты премии «Вызов» прошлых лет отправятся в тур по стране, чтобы рассказать о своих разработках.

«Формат научных гастролей мы впервые представили в прошлом году, и он вызвал большой интерес. В этом сезоне мы хотим расширить географию. Это возможность и рассказать о премии, и познакомить людей в разных городах страны с выдающимися учеными»,— сообщила генеральный директор фонда «Вызов» Наталья Третьяк.

АО «Газпромбанк»