Петербургский бизнесмен погасил более 150 млн рублей налогов после возбуждения дела

В Петербурге завершили расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщила пресс-служба городского управления СК РФ. Фигурант дела, руководитель одной из коммерческих организаций, подозревался в создании схемы фиктивного документооборота. В бухгалтерскую отчетность фирмы были внесены ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях с 39 организациями, которые в реальности не осуществлялись.

В результате противоправных действий бюджету России был причинен значительный ущерб. Дело расследовалось по пункту «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Благодаря принятым следователями мерам подозреваемый полностью погасил имеющуюся задолженность. В бюджет перечислена сумма недоимки по налогам, а также пени и штрафы — всего более 150 млн рублей. В связи с полным возмещением ущерба уголовное дело в отношении бизнесмена прекращено в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства.

Андрей Маркелов